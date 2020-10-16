7 nét tướng trời ban của người phụ nữ quyến rũ vạn đàn ông mê

Có những người phụ nữ quyến rũ bẩm sinh, họ sở hữu nét tướng trời ban khiến đàn ông vừa gặp đã say mê như điếu đổ.

Đây là những nét tướng trời ban của người phụ nữ quyến rũ vạn đàn ông say mê. Khuôn mặt trái xoan Phụ nữ có gương mặt trái xoan tạo ấn tượng với đàn ông ngay từ lần gặp đầu tiên - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ có gương mặt trái xoan tạo ấn tượng với đàn ông ngay từ lần gặp đầu tiên. Chính nét ưa nhìn này khiến đàn ông có thiện cảm hấp dẫn.

Gương mặt trái xoan là nét phúc tướng của phụ nữ, họ có bản chất dịu dàng, nền nã, được nhiều người quý mến. Đây là nét tướng trời sinh có sức hấp dẫn, lại là quý tướng ở phụ nữ. Mày thanh, mắt to Phụ nữ có nét tướng này có tính tình ôn nhu, giàu cảm thông. Khi ở bên họ, đàn ông cảm thấy được thấu hiểu vì họ khá tinh tế, nắm bắt tâm lý của đàn ông. Đặc biệt, người phụ nữ này cũng khôn khéo biểu đạt mình muốn gì, giữ chân đàn ông dễ dàng.

Thùy châu (dái tai) to dày Phụ nữ có nét tướng này còn bao dung, sống ngay thẳng và chung thủy với bạn đời - Ảnh minh họa: Internet Theo nhân tướng học, tai là bộ phận tượng trưng cho trí tệ và mức độ ổn định. Nếu có thùy châu dày, to thì chứng tỏ người này có sức khỏe tốt, dồi dào tài lộc, gặp được nhiều nhân duyên tốt, sinh được quý tử. Phụ nữ có nét tướng này còn bao dung, sống ngay thẳng và chung thủy với bạn đời. Đôi mắt đào hoa Đây là đôi mắt như đang cười, lại gờn gợn nước khiến người đối diện mềm lòng. Vì thế, đàn ông vô tình say một ánh mắt mà cả đời không thể quên được. Đây là nét tướng của phụ nữ khiến đàn ông mê đắm. Lông mày cong Phụ nữ có lông mày công nhìn khá quyến rũ. Người có nét tướng này sống hiền lành, ôn hòa khiến đàn ông vừa nể trọng vừa yêu thương. Cái miệng nhỏ Theo quan niệm của người xưa, miệng nhỏ là nét tướng của người phụ nữ đẹp - Ảnh minh họa: Internet Theo quan niệm của người xưa, miệng nhỏ là nét tướng của người phụ nữ đẹp. Theo các bức họa xưa ghi lại, thì mỹ nhân thường được vẽ với chiếc miệng nhỏ. Phụ nữ có nét quý tướng này có đầu óc, hấp dẫn đàn ông. Hàm răng trắng đều Răng trắng đều là nét tướng của phụ nữ quyến rũ, vừa thể hiện sức khỏe tốt, vừa để lại ấn tượng trong mắt đàn ông. *Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

7 nốt ruồi 'kín' là quý tướng trời cho, phụ nữ có được thì hậu vận giàu sang sung túc Phụ nữ nếu sở hữu 1 trong số những nốt ruồi này, đừng xấu hổ vì đó chính là quý tướng trời cho, càng già lại càng phát tài phát lộc.

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