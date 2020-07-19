5 bộ phận trên người vợ càng nhỏ chồng càng được nhờ, sau 40 tuổi muốn gì có đó, nhà xe sắm đủ

5 bộ phận này trên cơ thể vợ càng nhỏ thì chồng càng được nhờ. Đây là những nét quý tướng của phụ nữ , giúp chồng và gia đình chồng giàu có sau 40 tuổi.

Phụ nữ có tướng mũi nhỏ gọn là cánh tay đắc lực giúp chồng làm nên đại nghiệp. Họ giỏi chăm sóc gia đình, cho chồng những lời khuyên, động viên hữu hiệu.

Người có nét tướng này dễ gặp may mắn, thành công trong công việc, sự nghiệp. Họ có tài thuyết phục, được quý nhân giúp đỡ nên chỉ cần nắm bắt thời cơ thì tài lộc, thành công đều nằm trong tay.

Miệng nhỏ

Phụ nữ có miệng nhỏ là người thông minh, nhạy bén. Trời sinh họ có tính cách đôn hậu, thật thà, cuộc đời hưởng nhiều phú quý, tài lộc. Họ không chỉ giỏi việc trong cơ quan mà còn đảm đang, khéo chiều chồng dạy con. Có được người vợ tào khang thế này, đàn ông dù không có gì vẫn có ngày thành công vang dội.

Ngực nhỏ

Bộ ngực nhỏ không chỉ giúp phái yếu trông trẻ trung hơn mà còn là nét quý tướng của phụ nữ mang về tài lộc, may mắn cho bản thân và gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều phụ nữ cho rằng phải có bộ ngực căng tràn thì mới hấp dẫn đàn ông. Dù vậy, phụ nữ ngực nhỏ lại có nét quyến rũ sang trọng, quý phái, mang khí chất tiểu thư mỏng manh khiến đàn ông khó cưỡng lại được.

Bộ ngực nhỏ không chỉ giúp phái yếu trông trẻ trung hơn mà còn là nét quý tướng của phụ nữ mang về tài lộc, may mắn cho bản thân và gia đình. Theo nghiên cứu từ tạp chí Psychology Today, phần lớn đàn ông mạnh về tài chính thường chọn vợ có ngực nhỏ.

Eo nhỏ

Phụ nữ dù là ai cũng muốn có một vòng eo nhỏ, thắt đáy lưng ong. Không chỉ đẹp về mặt thẩm mỹ mà đây còn là nét quý tướng của phụ nữ.

Theo nhân tướng học, phụ nữ có vòng eo nhỏ giỏi chăm chút gia đình. Họ không ngại khổ, tình nguyện cùng chồng nếm trải khó khăn. Họ xem việc vun vén cho gia đình là điều thú vị. Đàn ông lấy được người phụ nữ này làm vợ thường có trung vận thành công rực rỡ, càng về già thì tài lộc càng dồi dào, con cháu hiếu thuận.

Bàn chân nhỏ

Bàn chân nhỏ cũng là một trong những nét quý tướng của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Bàn chân nhỏ cũng là một trong những nét quý tướng của phụ nữ. Trong nhân tướng học, phụ nữ có bàn chân nhỏ được xem là chân quý nhân, cả đời đều có quý nhân giúp đỡ.

Người có gót chân hồng hào có đường con cái hồng phúc dồi dào. Người có gót chân nổi rõ có tài vận thịnh vượng, kinh doanh suôn sẻ, làm công thì dễ có vị trí cao. Phụ nữ có bàn chân nhỏ thường có cuộc sống yên bình, an nhiên, không phải lo chuyện tiền bạc. Hơn nữa, họ còn giúp chồng công thành danh toại, là quý nhân mang tới điều tốt lành cho chồng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.