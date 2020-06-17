Phụ nữ xinh đẹp mấy vẫn vướng kiếp ‘hồng nhan bạc phận’ vì nét tướng này

Phụ nữ có nét tướng đuôi mắt hõm hoặc có nhiều nếp nhăn thì đường tình duyên nhiều truân chuyên. Họ dễ khổ tâm vì chuyện tình cảm hay hôn nhân. Người này khi yêu thường cho đi hết mình, không cần nhận lại điều gì. Cũng vì thế mà họ dễ bị đối phương xem thường, lừa gạt.

Đây là nét tướng xấu của phụ nữ. Người có nét tướng này lòng dạ khó đoán. Trong công việc, họ chỉ nghĩ cho lợi ích của bản thân, nhiều tham vọng mà không từ thủ đoạn. Nhưng vì bản tính thâm sâu, nên dù có tiền bạc, địa vị thì người phụ nữ cũng không được nể trọng.

Ấn đường có nếp nhăn hình chữ Bát

Ấn đường là phần nằm giữa hai lông mày. Nếp vị trí này có nhiều nếp nhăn, có hình chữ Bát thì cho thấy đây là người có tình duyên không thuận lợi, nhiều trắc trở - Ảnh minh họa: Internet

Ấn đường là phần nằm giữa hai lông mày. Nếp vị trí này có nhiều nếp nhăn, có hình chữ Bát thì cho thấy đây là người có tình duyên không thuận lợi, nhiều trắc trở. Ngay cả sự nghiệp của họ cũng gặp nhiều khó khăn.

Nếu chẳng may bạn sở hữu nét tướng này thì nên cẩn trọng trong chuyện tình cảm và sự nghiệp. Chuyện gì cũng nên cân nhắc và nỗ lực hết mình.

Lông mày rậm

Phụ nữ có lông mày rậm kèm theo phần ấn đường nhỏ hẹp thì thường là người ích kỷ. Trong công việc họ không chủ động, hay để người khác gánh vác giúp. Người khác cũng khó tiếp cận với họ, vì họ khá kiêu ngạo. Trong tình cảm, kiểu phụ nữ này có tính chiếm hữu cao, làm đối phương cảm thấy ngột ngạt, căng thẳng.

Môi mỏng

Đây là nét tướng của phụ nữ có tình duyên trắc trở - Ảnh minh họa: Internet

Đây là nét tướng của phụ nữ có tình duyên trắc trở. Họ điềm đạm nhưng lại thiếu chung thủy, dễ sa ngã vì cám dỗ. Trong gia đình của người phụ nữ này thường dễ lục đục, khó hạnh phúc.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.