Tướng đàn ông trẻ con, ham chơi nên dễ làm khổ vợ con

Theo nhân tướng học, nếu đàn ông có 1 trong 4 nét tướng này thì nên cẩn thận, vì rất có thể họ là kiểu người thiếu trưởng thành, không đáng tin cậy.

Theo nhân tướng học, đây là những nét tướng của người đàn ông vì ham chơi, thiếu chín chắn mà có thể làm khổ người bên cạnh. Ấn đường hẹp Ấn đường là khoảng cách giữa hai lông mày. Người xưa quan niệm, đàn ông có ấn đường hẹp, có sẹo là người dễ bị kích động mà làm chuyện bồng bột, thiếu suy nghĩ. Họ dễ bị kéo vào những cuộc vui có hại cho bản thân, thậm chí là gia đình. Người đàn ông này nếu không sớm thay đổi, tu chí làm ăn, rèn luyện tính khí thì không chỉ làm hại chính mình, mà còn khiến người xung quanh, vợ con, gia đình phải bận tâm, lo nghĩ.

Người xưa quan niệm, đàn ông có ấn đường hẹp, có sẹo là người dễ bị kích động mà làm chuyện bồng bột, thiếu suy nghĩ - Ảnh minh họa: Internet Lông mày nhạt, đứt đoạn Theo nhân tướng học, đây không phải là tướng tốt với đàn ông. Đàn ông có nét tướng này thường khó đoán, bụng dạ khó dò. Họ quan trọng lợi ích của bản thân, đôi khi là tính toán để giành phần tốt hơn về phía mình. Nhiều người đàn ông có tướng này sẵn sàng vì lợi ích riêng mà không từ thủ đoạn. Người đàn ông này nếu không thay đổi suy nghĩ thực dụng, sẽ trở thành người chồng vô tâm với gia đình. Và nếu cứ nghĩ cho bản thân, không quan tâm đến cảm xúc của người khác thì họ chắc phải cô đơn cả đời, vì sẽ không ai cả đời bao dung, tha thứ cho họ mãi.

Gò má cao Đàn ông có gò má cao thường nóng tính, khó kiềm chế cảm xúc - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông có gò má cao thường nóng tính, khó kiềm chế cảm xúc. Khi làm gì, họ dễ nản chí nhưng lại muốn người khác làm theo ý mình. Trong tình cảm, họ khá thô lỗ, dễ làm bạn đời tủi thân. Người đàn ông này nên điều chỉnh tính khí, học cách tinh tế, khôn khéo trong giao tiếp cũng là tự tìm cơ hội, vận may cho mình trong công việc và cuộc sống. Đàn ông cằm nhọn, môi dày Trong nhân tướng học, đàn ông cằm nhọn, môi dày thường là người thiếu trưởng thành, thậm chí là ham chơi. Họ dễ trở thành “con trai cưng” của mẹ, muốn phụ nữ phải chăm sóc họ cả đời. Nhưng thực tế, nếu họ không thay đổi để trưởng thành, có trách nhiệm hơn thì cũng không người phụ nữ nào có thể ở bên chăm lo cho họ hết đời. Trong nhân tướng học, đàn ông cằm nhọn, môi dày thường là người thiếu trưởng thành, thậm chí là ham chơi - Ảnh minh họa: Internet Tướng số chỉ một phần nói lên tính cách của một người. Quan trọng là nhận thức của từng người, có chịu thay đổi để cải biến vận mệnh cuộc đời mình hay không. *Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Tướng phụ nữ phải 'tu vạn kiếp' bạn mới may mắn có được Nhân trung dài, gò má tròn đầy, hai cằm… phụ nữ chỉ cần có một trong những nét quý tướng này thì vận mệnh vô cùng tốt, đàn ông may mắn mới gặp được người như vậy.

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