5 bộ phận của vợ ‘nhỏ mà có võ’, chồng thấy phải quý vợ hơn, chớ chê cười mà mất lộc trời!

Tâm linh - Tử vi 14/11/2017 06:41

Theo nhân tướng học, những bộ phận này của vợ càng nhỏ càng giúp chồng có công danh sự nghiệp vững vàng, hanh thông.

Ngực nhỏ

Phụ nữ có ngực nhỏ cũng đựng quá tự ti mà nhất nhất phải nhờ tới dao kéo làm đẹp. Thật ra, ngực nhỏ khiến phụ nữ trông quý phái và trang nhã hơn khi biết chọn đúng quần áo phù hợp. Hơn nữa theo khảo sát của tạp chí Psychology Today thì phần lớn đàn ông vững vàng tiền tài thường chọn bạn đời có ngực nhỏ và ngược lại. Và thực tế chứng minh rằng khi có một người vợ ngực nhỏ thì đàn ông cũng dễ thành công hơn trong sự nghiệp.

5 bộ phận của vợ ‘nhỏ mà có võ’, chồng thấy phải quý vợ hơn, chớ chê cười mà mất lộc trời! - Ảnh 1
Và thực tế chứng minh rằng khi có một người vợ ngực nhỏ thì đàn ông cũng dễ thành công hơn trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Miệng nhỏ

“Đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà”, luôn là ý niệm nhắc nhở của người xưa. Phụ nữ giúp chồng giàu, dạy con giỏi chính là người sở hữu miệng nhỏ hình trái tim, lại có đầu óc, khôn khéo. Phụ nữ như thế khi lấy về sẽ giúp chồng xây dựng đại sự.

Mũi nhỏ

Chị em sở hữu mũi nhỏ, sống mũi cao, cánh mũi đầy thường rất trang nhã, giỏi kinh doanh, tiền tài không thiếu.

Không những vậy, phụ nữ thế này con giúp chồng vững vàng sự nghiệp, giàu sang  một đời. Lấy được vợ thế này, chồng làm gì cũng hanh thông, tiền chỉ có tăng chứ không giảm.

5 bộ phận của vợ ‘nhỏ mà có võ’, chồng thấy phải quý vợ hơn, chớ chê cười mà mất lộc trời! - Ảnh 2
ấy được vợ thế này, chồng làm gì cũng hanh thông, tiền chỉ có tăng chứ không giảm - Ảnh minh họa: Internet

Bắp chân nhỏ

Phụ nữ có bắp chân nhỏ là người tỉnh táo, lạc quan, nhanh nhạy, có mắt thẩm mỹ. Họ thích tình cảm tự nhiên, không bó buộc miễn cưỡng. Họ lúc nào cũng chăm chút ngoại hình của bản thân. Lấy được vợ thế này, đàn ông luôn thỏa sức vẫy vùng sự nghiệp, không lo vướng bận vợ con.

Sự nhạy bén của phụ nữ thế này sẽ giúp chồng trong sự nghiệp. Biết chăm chút bản thân cũng giúp chồng càng thấy hãnh diện hơn.

Bàn chân nhỏ

Phụ nữ có bàn chân thế này luôn có quý nhân giúp sức. Họ luôn gặp được những cơ hội quý giá. Từ đó mà luôn có cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc vẹn toàn.

Phụ nữ có bàn chân nhỏ, da gót chân trơn mịn là tướng người phú quý.  Có gót chân hồng là người phúc đức một đời, con cháu về sau cũng rất đủ đầy.

Phụ nữ thế này thường có tài vận rất thịnh, sự nghiệp hay kinh doanh gì cũng rất tốt đẹp. Không những vậy, chồng họ lại càng có sự nghiệp vững vàng, tiền tài chỉ có tăng chứ không giảm.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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