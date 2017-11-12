Top 3 con giáp khí chất ngời ngời, một đời thiện lương trọng tình trọng nghĩa

Tâm linh - Tử vi 12/11/2017 06:34

Đây là 3 con giáp dù xảy ra chuyện gì cũng giữ đúng lòng dạ thiện lương, luôn sống tình cảm.

Tuổi Thân

Con giáp này là người bản chất hòa đồng, lương thiện. Họ thích cuộc sống phóng khoáng tự do, thích đi đây đó khám phá điều mới mẻ, luôn lạc quan với đời. Họ không thích tranh cãi, rõ ràng đúng sai. Họ nói gì luôn có căn cứ rõ ràng, nhưng chỉ cần bị phản đối, họ chỉ lẳng lặng bỏ đi không tranh luận thêm.

Chuyện gì cũng rõ ràng, nên nếu cần giải thích hay tranh cãi để đòi lại công bằng, họ vẫn luôn sẵn lòng. Họ sống tích cực, yêu đời và hết mình với cuộc sống. Số phần của họ gặp nhiều vận may, luôn được quý nhân giúp sức.

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Số phần của họ gặp nhiều vận may, luôn được quý nhân giúp sức - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu không thích bon chen ở đời, cũng không muốn hơn thua tranh cãi. Khi gặp vấn đề, họ sẽ cố gắng đơn giản hóa mọi chuyện để giải quyết. Tranh luận không khiến họ thấy tốt hơn, thay vào đó họ sẽ hành động để thể hiện bản thân. Họ thích chuyện gì cứ dựa theo tự nhiên mà đến. Đây là những người nếu không bị ép đến bước đường cùng phải nổi giận thì chuyện gì cũng sẽ hóa dễ dàng. Họ bao dung và luôn giữ được bình tĩnh cùng lối sống tích cực mà cố gắng có thứ mình mong muốn.

Top 3 con giáp khí chất ngời ngời, một đời thiện lương trọng tình trọng nghĩa - Ảnh 2
Họ bao dung và luôn giữ được bình tĩnh cùng lối sống tích cực mà cố gắng có thứ mình mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thành thật và trung thực nhất. Con giáp này ghét thói giả tạo, không muốn tranh chấp với người khác, chỉ tập trung làm tốt chuyện của mình. Hơn nữa, họ sống rất có trách nhiệm, điềm đạm giải quyết vấn đề. Họ không thích tranh giành thứ không thuộc về mình. Nhưng thứ gì đã là của họ, họ sẽ giữ cho bằng được, quyết không để  bị cướp đi. Có khó khăn thế nào cũng bình tĩnh nên chuyện gì cũng qua được hết, dễ dàng hạnh phúc.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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