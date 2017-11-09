Top 3 con giáp cứ ngồi không cũng có tiền đếm mỏi tay, sung sướng hết phần thiên hạ trong tháng 12/2017

Tâm linh - Tử vi 09/11/2017 06:10

Sang tháng 12/2017, những con giáp này có tài vận hơn người, cứ ung dung mà thảnh thơi đếm tiền, sung sướng hết phần thiên hạ!

Tuổi Sửu

Tháng 12 này là lúc người tuổi Sửu nhàn hạ và có thời gian hưởng thụ thành quả làm việc cực khổ suốt một năm qua của mình.

Sự nghiệp rất hanh thông, kế hoạch hoàn thiện hoàn hảo. Dù có tất bật thế nào thì họ vẫn luôn tràn đầy năng lượng để giải quyết công việc hiệu quả nhất.

Chính kết quả tốt đẹp trong công việc giúp con giáp này có tiền tài ngày một nhiều. Từ đó mà họ có thể lên kế hoạch nuông chiều cả bản thân và gia đình. Dù vậy, họ cũng đừng vung tay quá trán vì cuối năm cũng là lúc phải chi tiêu không ít thứ đâu!

Chuyện tình duyên của họ trong tháng này cũng rất tốt đẹp và nhẹ nhàng. Từ đây mà tình cảm ngày một gắn bó bền chặt. Người tuổi Sửu sẽ có cuộc sống rất viên mãn trong tháng cuối năm 2017 này.

Top 3 con giáp cứ ngồi không cũng có tiền đếm mỏi tay, sung sướng hết phần thiên hạ trong tháng 12/2017 - Ảnh 1
Tháng 12 này là lúc người tuổi Sửu nhàn hạ và có thời gian hưởng thụ thành quả làm việc cực khổ suốt một năm qua của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Khoảng thời gian cuối năm 2017 dù rất bận rộn nhưng lại là lúc nhiều niềm vui bất ngờ nhất với người tuổi Mão. Họ sẽ được đồng nghiệp giúp sức hết mình, từ đó mà giải quyết công việc nhanh lại hiệu quả.

Tiền tài trong tháng này cũng rất khá, còn thu lại được khoản nợ trước đây nên chỉ có tăng chứ không giảm.

Tình duyên của con giáp này cũng rất thuận lợi. Đối phương sẽ luôn ở bên yêu thương và quan tâm họ hết lòng. Do đó dù kiệt sức hay vất vả thế nào thì họ luôn giữ được tâm trạng tích cực và thoải mái nhất.

Tuy vậy, thời gian này, họ nên giữ gìn sức khỏe hơn, tránh bị cảm cúm.

Top 3 con giáp cứ ngồi không cũng có tiền đếm mỏi tay, sung sướng hết phần thiên hạ trong tháng 12/2017 - Ảnh 2
Tiền tài trong tháng này cũng rất khá, còn thu lại được khoản nợ trước đây nên chỉ có tăng chứ không giảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tháng 12 này khá suôn sẻ với người tuổi Tỵ. Chuyện gì cũng sẽ rất thuận lợi với họ. Từ sự nghiệp đến tình duyên, đều rất tốt đẹp, họ cũng có nhiều thời gian để chăm sóc mình nhiều hơn.

Sự vội vã cuối năm không khiến con giáp này bị ảnh hưởng. Họ từ tốn tận hưởng những ngày cuối năm bình dị nhưng rất hạnh phúc.

Tháng 12 này cũng là lúc để họ nhìn lại một năm vất và đã qua. Sức khỏe của họ trong thời gian này cũng rất tốt.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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