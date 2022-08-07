4 ngày đầu tuần tới (8.8 - 11.8), vật đổi sao dời, 3 con giáp hưởng trọn lộc trời, vàng đổ vào nhà, may mắn liên hoàn, khiến người người đều ghen tỵ.

Tâm linh - Tử vi 07/08/2022 16:57

Những con giáp này đón tin vui liên tiếp trong tuần, bổng lộc và may mắn đều đầy ắp nhà.

Tuổi Tuất

Chuyên gia phong thủy tiết lộ, tuổi Tuất cần phải chuẩn bị tinh thần để thăng hoa trong tuần này, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều có nhiều chuyển biến đáng mong chờ. Nhờ có sao cát tinh cao chiếu mà tuổi Tuất sẽ lấy lại những gì đã mất, những nỗ lực cố gắng trong thời gian qua sẽ được đền đáp xứng đáng, tiền bạc ngày càng tỷ lệ thuận với công sức đã bỏ ra, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa.

4 ngày đầu tuần (8.8 - 11.8) là thời điểm họ lên như diều gặp gió. Người tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh mang lại lợi nhuận cao. Thậm chí, nhận được khoản tiền thưởng ngoài dự đoán.

Tiền bạc vào túi ngày càng nhiều khiến con giáp phát tài 4 ngày đầu tuần tới (8.8 - 11.8) ngày càng tự tin hơn, ngày càng giỏi nắm bắt thời cơ hơn, tiền đồ rộng mở đến mức không thể dự đoán trước được.

4 ngày đầu tuần tới (8.8 - 11.8), vật đổi sao dời, 3 con giáp hưởng trọn lộc trời, vàng đổ vào nhà, may mắn liên hoàn, khiến người người đều ghen tỵ. - Ảnh 1
Con giáp Tuất có vận trình ngày càng thăng tiến. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh người tuổi Dậu cần mẫn siêng năng, khó ai sánh bằng. Họ dù không sinh ra trong sang giàu nhưng luôn có ý chí vươn lên đầy nghị lực khiến ai cũng nể trọng. Dù vậy, cuộc sống của con giáp này gặp nhiều khó khăn, có khi va vấp nhiều vẫn chưa thấy thành công.

4 ngày đầu tuần (8.8 - 11.8), người tuổi Dậu mới được thần tài ưu ái. Với những kinh nghiệm có được, họ có thể tự mình xây dựng cơ nghiệp vững vàng. Nhất là trong 1 tuần tới, cơ hội sẽ tìm đến người tuổi Dậu. Vận may của họ được cải thiện, người tuổi Dậu có được cuộc sống dư dảm thoải mái.

4 ngày đầu tuần tới (8.8 - 11.8), vật đổi sao dời, 3 con giáp hưởng trọn lộc trời, vàng đổ vào nhà, may mắn liên hoàn, khiến người người đều ghen tỵ. - Ảnh 2
Tuổi Dậu có cuộc sống khấm khá như diều gặp gió. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý 4 ngày đầu tuần tới (8.8 - 11.8) quý nhân xuất hiện, tiền bạc dồi dào. Những khó khăn và vướng mắc được giải quyết ổn thỏa. Những vấn đề trước đó bản mệnh tưởng chừng bế tắt nay lại có cách giải quyết. Con giáp từng bước trở mình, lấy lại những vinh quang đã mất. Bạn nắm được thời cơ tốt nhất có lợi cho mình, đặc biệt trong việc kinh doanh. Khoản lợi nhuận thu về nhờ vậy cũng rủng rỉnh hơn hẳn. Đối với những người buôn bán kinh doanh, những con giáp tuổi Tý sẽ nhận được vô vàn những cơ hội kiếm tiền.

Vận trình tình cảm vượng sắc. Con giáp may mắn đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào mà tình yêu mang tới. Người độc thân cũng đón nhận tín hiệu tích cực từ những người bạn mới quen.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng canh ba giờ Tý ngày mai (thứ Hai - 8/8), sổ Nam Tào định sẵn, 3 tuổi đổi đời thành tỷ phú, trúng độc đắc trong ngày, sự nghiệp thăng tiến thấy rõ, có cả phúc, cả tài

Đúng canh ba giờ Tý ngày mai (thứ Hai - 8/8), sổ Nam Tào định sẵn, 3 tuổi đổi đời thành tỷ phú, trúng độc đắc trong ngày, sự nghiệp thăng tiến thấy rõ, có cả phúc, cả tài

3 con giáp này được ban may mắn, giúp họ có tiền tài tươi sáng, vận mệnh hanh thông, làm gì cũng tấn tới, giàu sang vượt bậc.

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