Bản mệnh của con giáp này rất có cơ duyên với việc kiếm tiền. Do vậy, chỉ với một sự đầu tư nhỏ cũng có khả năng mang lại thành công cho người tuổi Mão. Từ đó, công việc của con giáp này sẽ tiến triển tốt, vận may kéo dài và tiền bạc đến khá dễ dàng.

Nhờ sự thông minh và nhanh nhạy nên đúng canh ba giờ Tý ngày mai (thứ Hai - 8/8), những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều may mắn về đường tài lộc. Người cầm tinh con Mèo là tuýp người rất sáng tạo trong công việc và luôn mong muốn được dẫn đầu.

Tuổi Dần thường thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Thời gian qua, trí tuệ và năng lực của người tuổi Dần không hề bị mai một mà ngày càng được rèn luyện sắc bén và trở nên linh hoạt hơn.

Nhìn chung, cuộc đời của người cầm tinh con Mèo khá đủ đầy và viên mãn. Bên cạnh đó, đây cũng là một trong những con giáp nhận được nhiều lộc của trời ban; vận may tới ào ào giúp chủ nhân gặt hái thành công bất ngờ. Thậm chí, đường công danh sáng ngời của tuổi Mão có thể khiến người khác phải ngưỡng mộ và ghen tỵ.

Tử vi nói rằng đúng canh ba giờ Tý ngày thứ Hai (8/8), tuổi Dần có khả năng kiếm được nhiều tiền. Nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, họ có thể không mất nhiều thời gian để nắm bắt cơ hội tốt ngay trước mắt.

Trên con đường tài lộc, dù là người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, tuổi Dần đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều. Họ sẽ đạt được giấc mơ, hoài bão, hướng đến một cuộc sống tốt đẹp phía trước. Họ còn sở hữu khối tài sản khổng lồ khiến không ít người trầm trồ.

Tuổi Dần có tài lộc rất vượng phát. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn mang mệnh giàu sang phú quý, nên trong cuộc sống này họ cũng sẽ tìm được cách làm giàu chính đáng. Trong mắt người khác, tuổi Thìn là người rộng lượng và hào phóng, có nhiều bạn bè, và đặc biệt có nhiều bạn bè giàu có xung quanh.

Bất kể làm việc gì, tuổi Thìn cũng sẵn sàng nghiên cứu một cách nghiêm túc, họ đặt việc lợi nhuận lên hàng đầu và luôn cố gắng kiếm cách tăng thu nhập. Tuổi Thìn luôn cố gắng và hy vọng một ngày nào đó, những nỗ lực của họ sẽ được đền đáp xứng đáng.

Đúng canh ba giờ Tý ngày mai (thứ Hai - 8/8), tuổi Thìn không nhưng kiếm được nhiều tiền mà còn có được cuộc sống "vạn người mê". Trước mắt, với sự nỗ lực của bản thân, tuổi Thìn sẽ thu được tiền bạc ngày càng nhiều. Con đường công danh của họ trở nên phơi phới, đường con cái cũng thuận lợi đủ nếp đủ tẻ. Tuy giàu có nhưng họ sống khiêm tốn và rất có bản lĩnh, nhờ vậy mà ai cũng yêu thương.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm