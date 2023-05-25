4 ngày cuối cùng tháng 4 Âm lịch: 3 con giáp này lộc tràn vào cửa, tiền tiêu thả ga, tài lộc 'ập đến', dễ thăng chức, tăng lương

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Dần thường mạnh mẽ, kiên cường và can đảm. Họ sống rất thực tế và tập trung vào mục tiêu của mình mà không bị xao nhãng bởi những khó khăn hay trở ngại. Họ có trí tuệ và khả năng tư duy sáng tạo, sở hữu tầm nhìn rộng và khả năng quản lý công việc tốt.

Sự nghiệp của người tuổi Dần vượng hơn thấy rõ. Họ hoàn thành tốt mục tiêu, đường thăng tiến suôn sẻ. Đặc biệt do vận may bủa vây người tuổi Dần càng chăm chỉ càng nỗ lực tiền bạc càng đầy ví.

Người tuổi Dần cẩn trọng và đáng tin cậy. Họ chăm chỉ, nhẫn nại, có khả năng chịu đựng áp lực và trở ngại để đạt được mục tiêu của mình. Tuy nhiên, đôi khi do thận trọng quá mức, sợ thất bại, con giáp này không dám đón nhận cơ hội mới.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu rất tự tin và năng động, họ mạnh mẽ và phi thường. Họ rất cẩn trọng trong mọi việc và gần như không gây ra những việc tồi tệ nào do bất cẩn. Cuộc sống của người cầm tinh con Trâu phần lớn là khá suôn sẻ, họ luôn duy trì được sự nhiệt tình trong cuộc sống. Trong thời gian dài, những người này đã thể hiện khá tốt cả trong và ngoài nơi làm việc.

Người tuổi Sửu rất tự tin và năng động - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, người tuổi Sửu còn có tầm nhìn xa trông rộng. Trong cuộc sống, họ giỏi đối nhân xử thế. Khi gặp chuyện khó khăn, họ thường được người khác ủng hộ và đánh giá cao. Họ dễ đạt được những mục tiêu cao cả bởi bản thân họ là những người luôn có mục tiêu và không bao giờ buông bỏ khi gặp khó khăn. Những rắc rối sẽ được người tuổi Sửu giải quyết càng sớm càng tốt.

Tuổi Thân

Theo dự đoán, chuyện tình cảm của người tuổi Thân ngọt ngào, hạnh phúc. Công việc tiến bộ nhanh chóng. Con giáp này bị tiểu nhân ám hại dễ gặp hiểu lầm về tiền bạc. Sức khỏe nên chú ý đến làn da.

Người tuổi Thân ngọt ngào, hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Thân có tính chiếm hữu cao trong tình cảm. Con giáp này không nên coi thường đối thủ trong công việc bởi cạnh tranh rất gay gắt. Thu nhập bất ổn định, lúc lên lúc xuống. Tình trạng sức khỏe không có gì phải lo lắng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.