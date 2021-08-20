30 ngày cuối năm 2021, 3 con giáp này tài vận lên hương, làm đâu thắng đó, tiền của ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 20/08/2021 07:00

Thời gian tới là lúc 3 con giáp này đạt đỉnh may mắn, có quý nhân phù trợ trong mọi công việc.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn thông minh, nhanh nhẹn, hơn nữa lại có bề ngoài duyên dáng, xinh đẹp thường thu hút được sự chú ý của mọi người xung quanh. Vào thời điểm cuối năm 2021, vận thế của con giáp này đặc biệt suôn sẻ, mọi việc đều phát triển thuận lợi. Tài lộc bừng sáng bất ngờ, thậm chí, tỉ lệ có thêm em bé của con giáp này cũng rất cao. Điều này là do phúc khí của người tuổi Thìn trong năm 2021 vô cùng dồi dào, việc thêm con cũng là thêm lộc thêm phúc hơn nữa vận thế của em bé sau này cũng sẽ thuận lợi và hanh thông hơn người khác.

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 Thìn thông minh, nhanh nhẹn, hơn nữa lại có bề ngoài duyên dáng, xinh đẹp thường thu hút được sự chú ý của mọi người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý tư duy nhanh, biết nắm bắt cơ hội, thích giúp đỡ người khác nên cũng là một trong những con giáp được hưởng nhiều phúc báo. Năm Tân Sửu 2021, người tuổi Tý bước vào cục diện lục hợp nên càng về cuối năm vận thế càng hưng phát. Đặc biệt hỷ sự liên tiếp kéo đến, trong đó chắc chắn có tin vui về việc có thêm em bé. Em bé được sinh ra trong thời điểm cha mẹ có nhiều phúc khí, may mắn chắc chắn sẽ được nuôi dưỡng với điều kiện tốt nhất.

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần bẩm sinh đã có khí chất hơn người, lại là người rộng rãi, thích kết giao và luôn hết lòng vì bạn bè, người thân nên cũng luôn có quý nhân giúp đỡ khi gặp khó khăn. Vào thời điểm cuối năm 2021, nếu con giáp này sinh thêm em bé, thì chính em bé sẽ là thiên thần may mắn giúp tâm trạng của người tuổi Dần trở nên tích cực, vui tươi. Tâm trạng tốt sẽ giúp con giáp này cải thiện mọi mặt trong cuộc sống từ tài chính cho đến sức khỏe. Cũng nhờ lộc con cái, đường thăng tiến trong sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ sáng bừng, phất lên như diều gặp gió. 

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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