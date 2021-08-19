Tuần này, 3 con giáp may mắn ngập tràn, tiền tài dư dả không đắn đo suy nghĩ

Nhờ Thần Tài soi chiếu, tuần này 3 con giáp luôn gặp may mắn, làm đâu thắng đó, tài vận ngập tràn.

Tuổi Tý

Tuần này Thần Tài soi chiếu nên người tuổi Tý có nguồn tiền bạc dồi dào. Sự cần cù chăm chỉ cộng thêm tư duy nhanh nhẹ giúp tài chính của Tý khả quan hơn. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần thận trọng với lòng tham vô đáy. Những dục vọng về tiền bạc có thể khiến bạn lạc lối trong vật chất. Người tuổi Tý thích du lịch, trải nghiệm cảm xúc mạnh, chinh phục nỗi sợ hãi. Bạn cũng chi hơi nhiều tiền cho những điều mới lạ nên dù kiếm được nhiều cũng chưa chắc đã có tiền dư.

Tý thích du lịch, trải nghiệm cảm xúc mạnh, chinh phục nỗi sợ hãi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Chính Quan lâm vào đại vận giúp tài lộc của người tuổi Mão tăng lên. Bạn sử dụng đồng tiền lành mạnh hơn, kiếm tiền cũng có kế hoạch và rõ nét. Với các loại giấy tờ bạn sắp đặt gọn gàng, chi tiết. Tuy nhiên, ngoài nguồn thu nhập chính bạn không có thêm nguồn thu nào khác. Người tuổi Mão vốn thẳng thắn trong chuyện tiền nong. Bạn gây dựng được những mối quan hệ kinh doanh tốt đẹp nên cũng giúp ích được nhiều cho bạn.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn cũng có Chính Quan lâm vào đại vận. Như người tuổi Mão, người tuổi Thìn kiếm tiền và chi tiêu hợp lý hơn. Bạn đưa ra những suy nghĩ chính xác và sáng suốt. Nếu hài hòa giữa hiện thực là lý tưởng thì vận tài chính sẽ thuận lợi hơn nữa. Nếu biết theo đuổi tiền bạc cũng là một phần của cuộc sống thì bạn có khả năng trở thành đại phú. Vì thói quen chi tiêu xa xỉ nên bạn ít khi liếc mắt tới những vật phẩm “đại hạ giá” ngoài đường phố. Bạn luôn cho rằng đồ xa xỉ mới đủ tư cách biểu hiện giá trị bản thân mình. Một phần cũng bởi con giáp kiếm nhiều và thu hoạch nhiều nên đôi khi bạn khá vô tư vô lo trong chuyện tiêu tiền.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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