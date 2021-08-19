Thời gian tới, 3 con giáp này cẩn thận trước sau, tránh rước xui rủi vào mình.

Tuổi Ngọ

Người nam tuổi Ngọ một khi đã quyết tâm thì sẽ luôn cố gắng để hoàn thành mục tiêu theo đuổi nên đôi khi sẽ không quan tâm nhiều đến gia đình, bạn đời và con cái. Chính điều này dẫn đến mâu thuẫn tình cảm không nhỏ. Người nam tuổi Ngọ trong năm 2022 cần thận trong trong chuyện hôn nhân, bởi sẽ xuất hiện “kẻ thứ ba”. Con giáp này vốn chủ quan cho rằng đã lấy được vợ thì vợ phải theo mình, mà lơ là không quan tâm đến bạn đời, dễ khiến tình cảm lứa đôi sứt mẻ, xa cách.

Ngọ một khi đã quyết tâm thì sẽ luôn cố gắng để hoàn thành mục tiêu theo đuổi nên đôi khi sẽ không quan tâm nhiều đến gia đình, bạn đời và con cái - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Năm 2022 đối với người nam tuổi Sửu không phải là năm suôn sẻ. Mọi việc đều không như ý, cần phải cận thân trong hành động, không nên tùy tiện mà để lại ấn tượng xấu với người khác, đặc biệt là cấp trên và những người có ảnh hưởng đến sự thăng tiến của sự nghiệp. Ngoài ra do chịu ảnh hưởng của sao “bệnh phù” nên người nam tuổi Sửu gặp không ít vấn đề về sức khỏe, cần thường xuyên đi khám định kỳ để phát hiện những bất thường và đặc biệt cần ăn, ngủ, làm việc đúng giờ.

Tuổi Tý

Người nam tuổi Tý dám nghĩ dám làm, bộc trực, khẳng khái nhưng đôi khi vì quá thẳng thắn mà làm mất lòng không ít người. Năm 2022 dù vận thế có tốt hơn năm 2011 nhưng vẫn vấp phải hạn tiểu nhân, đề phòng bị đối thủ hãm hại, đâm sau lưng nhất là khi kí kết các hợp đồng làm ăn. Tinh thần năm này của người nam tuổi Tý cũng không ổn định, ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ với đồng nghiệp và người thân trong gia đình.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-vi-nam-2022-3-con-giap-van-den-vay-quanh-can-than-tieu-nhan-dam-len-418996.html