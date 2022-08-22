Mặt công việc có nhiều triển vọng nhưng đường tình cảm hoàn toàn đi ngược lại. Vì Thổ sinh Kim nên bạn giỏi thu hút người khác giới, hy vọng thoát ế cao đến 90%. Người kết hôn được vài năm thì hay nghĩ nhiều, bạn cảm thấy tình cảm giữa 2 vợ chồng cần được cải thiện nên sẽ sắp xếp một chuyến du lịch ngắn ngày.

Dậu được Thực Thần chiếu mệnh vào rạng sáng 25 tháng 7 âm lịch nên lộc lá trong công việc dồi dào, nhiều người được cấp trên ưu ái, quan tâm. Tinh thần lạc quan, luôn dồi dào năng lượng tươi mới và ý chí vươn lên mạnh mẽ, bạn luôn muốn tự mình hoàn thành mọi công việc trong hôm nay.

Cuối ngày bản mệnh nên vận động xương khớp, chạy thể dục để cơ thể được vận động sau một ngày miệt mài làm việc. Bạn nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn thay vì lo chuyện bao đồng.

Dậu được Thực Thần chiếu mệnh vào rạng sáng 25 tháng 7 âm lịch nên lộc lá trong công việc dồi dào. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo dự đoán 12 con giáp từ rạng sáng 25 tháng 7 âm lịch, vận thế tổng thể của tuổi Thìn tăng cao, bạn được quý nhân chỉ dẫn. Vận trình tình duyên ngày này không có gì nổi bật. Bạn và đối phương vẫn yêu thương nhau sâu đậm, chỉ là cả hai đang dành thời gian cho những hoạt động riêng của mình.

Công việc đang lên, vì vậy hãy kiên trì theo đuổi những gì bạn đang tìm kiếm. Tài lộc ngày này vô cùng khởi sắc, bạn cũng sẽ tích lũy được nhiều mối quan hệ hơn. Sức khỏe tăng, bạn duy trì rất tốt thể chất.

Theo dự đoán 12 con giáp từ rạng sáng 25 tháng 7 âm lịch, vận thế tổng thể của tuổi Thìn tăng cao, bạn được quý nhân chỉ dẫn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Vận trình tình cảm người tuổi Tý từ rạng sáng 25 tháng 7 âm lịch sẽ có bước tiến rõ rệt. Tình yêu giảm đi muôn phần trắc trở và chông gai, những người yêu nhau đến cuối cùng cũng về với nhau. Câu chuyện tình yêu ngọt ngào và thắm thiết khiến người khác không khỏi cảm phục, ghen tỵ.

Công việc của tuổi Tý trong ngày này diễn ra thuận lợi. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối mà con giáp này ý thức được năng lực cũng như mục tiêu của mình đã hài hoà chưa. Bản mệnh không cần phải bận tâm quá nhiều, nhất là những người đang có tham vọng công danh, thi cử đỗ đạt cao.

Vận trình tài lộc có biến động. Hoạ phá tài đe doạ tới tình hình tài chính của người tuổi Tý, bản mệnh cần lên kế hoạch chi tiêu cụ thể và hợp lý.

Vận trình tình cảm người tuổi Tý từ rạng sáng 25 tháng 7 âm lịch sẽ có bước tiến rõ rệt. Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.