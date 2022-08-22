Tử vi đầu tuần thứ 2 ngày 22/8: 3 tuổi này làm đâu thắng đó, không làm ngân lượng cũng tự chạy vào nhà, đi đâu cũng có Thần Tài độ mạng

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 04:31

Thứ 2 ngày 22/8 tử vi dự đoán rằng 3 tuổi này làm gì cũng thành công, ngồi chơi xơi nước tiền cũng ồ ạt chạy vào nhà.

Tuổi Dần 

Vận trình tuổi Dần thứ 2 ngày 22/8 có Thiên Tài nên sẽ có may mắn bất ngờ trong những công việc phụ, nghề tay trái, làm thêm. Tuổi này được thần Tài đem cho của khá nhanh nhưng cũng dễ mất lộc, khuyên bạn chỉ nên làm ăn chậm rãi, không hấp tấp hay ham trò đỏ đen kẻo lộc lá tiêu tán.

 

Ngày có Tam Hội chiếu cố nên mặt ngoại giao của Dần phải nói là mỹ mãn. Thứ 2 ngày 22/8 nhiều bạn ký kết được hợp đồng nhờ ăn nói khéo léo, đi xin việc cũng suôn sẻ hơn người nhờ nhanh miệng. Sự chủ động của con giáp này trong ngày hôm nay cũng đem lại tính dung hòa trong mọi mối quan hệ.

 

Tài lộc ổn định nhờ cục diện hai hành Thủy tương hòa. Khuyên Dần nên biết hài lòng với những gì mình có ở thời điểm hiện tại. Sau dịch bệnh kinh tế chưa thể phát triển mạnh được, đủ ăn đủ tiêu mỗi ngày là có phước rồi, chớ tiêu xài hoang phí.

 

Tử vi đầu tuần thứ 2 ngày 22/8: 3 tuổi này làm đâu thắng đó, không làm ngân lượng cũng tự chạy vào nhà, đi đâu cũng có Thần Tài độ mạng - Ảnh 1

Vận trình tuổi Dần thứ 2 ngày 22/8 có Thiên Tài nên sẽ có may mắn bất ngờ trong những công việc phụ, nghề tay trái, làm thêm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Vận trình sự nghiệp của tuổi Tý thứ 2 ngày 22/8 được Chính Quan giúp đỡ, do đó không cần lo lắng quá nhiều về chuyện công việc. Mọi việc diễn ra một cách suôn sẻ, đồng thời các mối quan hệ xã giao của bản mệnh cũng có cải thiện đáng kể. 

Vận trình tài lộc có dấu hiệu giảm sút rõ rệt. Con giáp này có tính sĩ diện cao nên khi tiếp đãi bạn bè, bản mệnh luôn chọn những nơi có không gian đa phần là sang trọng, sang chảnh.

Vận trình tình cảm có Thiên Tài trợ mệnh nên người tuổi này và nửa kia có khả năng tính đến chuyện cưới hỏi trong thời gian sắp tới. Người độc thân cần mở rộng mối quan hệ xã giao để có thể tìm được người phù hợp với mình. 

Tử vi đầu tuần thứ 2 ngày 22/8: 3 tuổi này làm đâu thắng đó, không làm ngân lượng cũng tự chạy vào nhà, đi đâu cũng có Thần Tài độ mạng - Ảnh 2

Vận trình sự nghiệp của tuổi Tý thứ 2 ngày 22/8 được Chính Quan giúp đỡ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình công việc của tuổi Ngọ trong thứ 2 ngày 22/8 diễn ra vô cùng suôn sẻ. Tin vui liên tiếp tìm đến khi con giáp này hoàn toàn có thể kiểm soát rắc rối phát sinh và công việc tồn đọng trước đó. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản mệnh cuối cùng cũng được đáp trả xứng đáng.

Vận trình tình cảm kém sắc, gây ra những điều buồn phiền, chủ yếu là do hiểu lầm khiến không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng. Người độc thân chưa muốn yêu đương vì còn nhiều dự định cần phải thực hiện.

Vận trình tài lộc dư dôi. Người làm kinh doanh tìm được cơ hội kiếm tiền mà không phải ai cũng may mắn có được. 

Tử vi đầu tuần thứ 2 ngày 22/8: 3 tuổi này làm đâu thắng đó, không làm ngân lượng cũng tự chạy vào nhà, đi đâu cũng có Thần Tài độ mạng - Ảnh 3

Vận trình công việc của tuổi Ngọ trong thứ 2 ngày 22/8 diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Thứ 7 (20/8), 3 con giáp này một bên Thần Tài độ mạng, một bên được Phật Bà che chở, làm đâu thắng đó, không làm tiền cũng tự vào nhà, sung sướng khiến ai ai cũng phải ghen tị

Thứ 7 (20/8), 3 con giáp này một bên Thần Tài độ mạng, một bên được Phật Bà che chở, làm đâu thắng đó, không làm tiền cũng tự vào nhà, sung sướng khiến ai ai cũng phải ghen tị

Tử vi học nói rằng từ thứ 7 (20/8), 3 con giáp này được trời ban may mắn phước phần hơn người khiến ai nấy đều phải ghen tị.

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