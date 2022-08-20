3 con giáp này chú ý, 2 ngày tới đây (21/8 - 22/8) lộc lá vào đầy nhà, ngồi yên tiền tài tình yêu tự đến, 10 người thì hết 9 người mua nhà lầu xe sang

2 ngày tới đây (21/8 - 22/8) tuổi Tý có Chính Quan trợ mệnh nên công việc, thi cử sẽ có tin vui bất ngờ. Đây được coi như là lộc đầu tuần của Tý. Nhiều bạn không phải đi làm nhưng vẫn được tin vui từ công việc, đó có thể là thành tích bất ngờ hoặc được thưởng. Tâm trạng của bạn cũng vì vậy mà phơi phới cả ngày.

Tuy nhiên mặt tình cảm không như mong đợi vì Thủy khắc Thổ. Vợ chồng có cãi nhau vì chuyện lặt vặt trong gia đình, đầu năm nên giữ gìn sự bình yên trong gia đạo để lấy hên, có chuyện gì thì để qua mấy ngày Tết rồi nói thẳng. Bạn trẻ độc thân không được vui vẻ cho lắm khi Tết đến mà bạn bè chẳng đứa nào chịu ra ngoài với mình cả.

Tiền bạc ra ngoài phải cẩn thận. Tránh chi tiêu không kế hoạch và không nên cho người khác vay mượn trong ngày này. Càng là những người thân thiết thì lại càng phải dè chừng, đừng vội vàng tin và cho vay tiền, tuyệt đối hôm nay đừng để tiền chạy vào túi người khác, cực kiêng.

2 ngày tới đây (21/8 - 22/8) tuổi Tý có Chính Quan trợ mệnh nên công việc, thi cử sẽ có tin vui bất ngờ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi nên học cách từ bỏ người chỉ khiến con giáp này tổn thương trong chuyện tình cảm trong 2 ngày tới đây (21/8 - 22/8). Không phải lúc nào tình yêu trao đi cũng được nhận lại như ý muốn, đôi khi buông bỏ để đi tìm hạnh phúc thật sự thuộc về mình là điều tốt nhất cho cả hai.

Ngũ hành Mộc khắc Thổ còn khiến bản mệnh còn độc thân có thể sẽ xảy ra mâu thuẫn với chính người thân trong nhà vì chuyện tình cảm của mình. Người tuổi Mùi muốn chờ đợi định mệnh của mình trong khi mọi người thúc giục bạn sớm chấp nhận chuyện mai mối giới thiệu.

Chẳng những tình cảm nhiều ngang trái, đường tài lộc của bản mệnh cũng không được khả quan lắm trong hôm nay. Con giáp này đánh mất khoản tiền lớn do tin lời dụ dỗ ngon ngọt của kẻ tiểu nhân. Hơn nữa, con giáp này thường thiếu tỉnh táo và sáng suốt nên dễ đưa ra nhận định sai lầm, đầu tư kinh doanh lầm chỗ nên chẳng thấy tiền bạc sinh sôi mà toàn hao hụt đi.

Tuổi Mùi nên học cách từ bỏ người chỉ khiến con giáp này tổn thương trong chuyện tình cảm trong 2 ngày tới đây (21/8 - 22/8) Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ trong 2 ngày tới đây (21/8 - 22/8) trở nên rất mạnh mẽ, dễ thích nghi với môi trường khó khăn và luôn giữ được trạng thái tốt, không ngừng cải thiện bản thân nhờ làm việc chăm chỉ.

Người tuổi Ngọ còn tương đối độc lập, kiên định và vững vàng trong công việc. Họ luôn nhìn thấy cơ hội, không ngừng mở rộng sự nghiệp, tích cực phấn đấu rèn giũa. Vận trình tình cảm hôm nay không được suôn sẻ, vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn. 2 ngày tới đây (21/8 - 22/8) có nhiều điều tiếng với đối tác khiến họ cảm thấy tổn thương, tình cảm đôi bên thay đổi.

Những người tuổi Ngọ trong 2 ngày tới đây (21/8 - 22/8) trở nên rất mạnh mẽ, dễ thích nghi với môi trường khó khăn Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.