Hôm nay cũng là ngày ngũ hành tương sinh nên mối quan hệ tình cảm của bản mệnh tuổi Thân không còn bất cứ khúc mắc nào cả. Cả hai đã chịu ngồi lại nói rõ ràng mọi chuyện nên hiểu lầm được tháo gỡ, tình cảm lại mặn nồng như xưa. Hai bạn cũng luôn cố gắng gìn giữ tình cảm nên đều cố gắng hạn chế mọi nguy cơ dẫn tới rạn nứt.

Tuổi Thân may mắn có được sự đồng hành và hậu thuẫn từ quý nhân trong ngày Tam Hợp hôm nay (24/7 âm lịch) Thái Tuế nên làm gì cũng suôn sẻ hơn hẳn. Bạn cũng đang phát huy được tốt năng lực của mình, thể hiện sự xuất sắc của bản thân.

Tuổi Thân may mắn có được sự đồng hành và hậu thuẫn từ quý nhân trong ngày Tam Hợp hôm nay (24/7 âm lịch)

Tuổi Tỵ

Với sự xuất hiện của cục diện Lục Hợp, người tuổi Tỵ vào ngày hôm nay (24/7 âm lịch) đang được may mắn đừng về phía mình, giúp bạn giải quyết êm xuôi rất nhiều khúc mắc trong công việc. Đặc biệt, những bản hợp đồng, thương vụ hợp tác bế tắc trước đó nay bỗng được khai thông, trở nên trơn tru hơn rất nhiều. Việc ký kết diễn ra nhanh hơn cả dự kiến của bạn.

May mắn cũng đến với con giáp này ở phương diện tình cảm. Người độc thân có cơ hội cải thiện tình trạng của mình. Nhân duyên vượng giúp bạn tìm được người tâm đầu ý hợp, người này không ai xa lạ mà chính là người bạn có quen biết, đôi bên có sự tin tưởng về nhau nên tình cảm manh nha rất nhanh.

Với sự xuất hiện của cục diện Lục Hợp, người tuổi Tỵ vào ngày hôm nay (24/7 âm lịch) đang được may mắn đừng về phía mình Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp ngày hôm nay (24/7 âm lịch) có cục diện Tự Hình gây tác động khiến người tuổi Dậu trở nên khá nóng nảy. Bạn thường không suy nghĩ hay cân nhắc kỹ càng mà sẵn sàng tranh chấp hoặc phản kháng ngay mỗi khi gặp người có ý kiến bất đồng với mình.

Bản mệnh nên nhớ rằng dù mình tài giỏi đến đâu đi chăng nữa thì chắc chắn vẫn sẽ có những người tài giỏi hơn mình. Đồng thời, bạn cũng chẳng thể là người luôn luôn đúng trong mọi trường hợp, chỉ khi lắng nghe ý kiến của người khác, bạn mới nhận ra thiếu sót của bản thân.

Ngoài ra, bản mệnh cần phải chú ý sức khỏe của mình hơn, không nên quá tập trung vào sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân mà bỏ lỡ giờ giấc sinh hoạt khoa học hoặc lờ đi những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể.

Tử vi 12 con giáp ngày hôm nay (24/7 âm lịch) có cục diện Tự Hình gây tác động khiến người tuổi Dậu trở nên khá nóng nảy. Ảnh minh họa: Internet

(*) Mọi thông tin chỉ mang tính tham khảo.