Đúng 11h30p trưa mai (23/7 âm lịch), 3 tuổi này đây vận giàu sắp ập lên người, mau mau mang túi ba gang ra hứng vàng

Tuy nhiên vì ngũ hành xung khắc nên con giáp này đôi khi trở nên cố chấp, có thời cơ tốt mà không tận dụng, chỉ muốn làm theo ý mình. Chính sự ngang bướng này đã khiến bạn mắc sai lầm khi đưa ra những ý tưởng xa rời thực tế hoặc không khả thi. Bạn nên lắng nghe ý kiến của mọi người để có cái nhìn khách quan nhất.

Vào 23/7 âm lịch tới, tuổi Sửu may mắn được Thiên Ấn che chở nên công việc trong ngày phát triển vô cùng rộng mở. Con giáp này xây dựng những kế hoạch sát với mục tiêu nhất. Đây cũng là cơ hội để bản mệnh thử thách giới hạn của mình và nỗ lực nhiều hơn.

Vào 23/7 âm lịch tới, tuổi Sửu may mắn được Thiên Ấn che chở nên công việc trong ngày phát triển vô cùng rộng mở.

Chuyện tình cảm cũng đón những tín hiệu không mấy tốt lành. Dù là nửa kia hay là bạn thì đều có xu hướng gạt bỏ lời giải thích của đối phương, khăng khăng với lời buộc tội của mình, dần dà đẩy tình yêu tới bờ vực sụp đổ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 23/7 âm lịch tới của 12 con giáp, Chính Quan là một dấu hiệu cực kỳ may mắn cho những người tuổi Mùi vẫn luôn phấn đấu vì sự nghiệp. Bản mệnh có thể được cấp trên coi trọng vì tinh thần trách nhiệm cao và sự nghiêm túc của mình. Nếu bạn cởi mở hơn khi tiếp thu ý kiến, con đường thăng quan tiến chức của bạn ngày càng xán lạn.

Nhờ những cố gắng từ trước đến nay, bản mệnh có thể được cất nhắc lên một chức vụ xứng đáng hơn với năng lực của mình. Hãy coi đây là động lực để tiếp tục cố gắng trong tương lai, để những kẻ luôn có ý định hạ bệ bạn phải tâm phục khẩu phục.

Mộc khắc Thổ còn cho thấy mối quan hệ của con giáp này với nửa kia không được như ý muốn. Dù có đang mệt mỏi, áp lực thế nào đi nữa, bạn cũng không nên trút giận lên đầu người ấy. Hãy tâm sự để đối phương hiểu và thông cảm hơn cho mình.

Theo tử vi ngày 23/7 âm lịch tới của 12 con giáp, Chính Quan là một dấu hiệu cực kỳ may mắn cho những người tuổi Mùi vẫn luôn phấn đấu vì sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình tình cảm ngọt ngào đủ sắc với người tuổi Dậu và nửa kia vào dịp 23/7 âm lịch. Cả hai cùng nhau trải qua khoảng thời gian ngập tràn tiếng cười. Cả hai có sự đồng điệu trong cảm xúc lẫn suy nghĩ nên ít khi phải tranh cãi điều gì.

Tuy nhiên vận trình sự nghiệp của tuổi Dậu trong ngày 23/7 âm lịch diễn ra khó khăn vất vả. Tác động của cục diện Tương Xung cho biết nếu con giáp này con giữ sự nóng nảy, ngang bướng thì sẽ tạo ác cảm với những người xung quanh.

Vận trình tình cảm ngọt ngào đủ sắc với người tuổi Dậu và nửa kia vào dịp 23/7 âm lịch. Ảnh minh họa: Internet

*Mọi thông tin chỉ mang tính tham khảo.