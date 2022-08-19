Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, top 3 con giáp này sau 22/7 âm lịch vận trình dệt gấm thêu hoa, may mắn khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.

Công việc của tuổi Sửu trong ngày (sau 22/7 âm lịch) diễn ra có chút khó khăn. Sửu Mùi tương xung nhắc người tuổi này cần lưu ý hơn tới các mối quan hệ xung quanh. Các mâu thuẫn ý kiến, bất đồng trong quá trình làm việc vô tình gây ra những cản trở tâm lý cho người tuổi Sửu.

Tử vi có nói sau 22/7 âm lịch vận trình tình cảm người tuổi Sửu hài hòa đẹp đẽ. Người độc thân dễ dàng tìm được sự đồng cảm, chia sẻ từ những người xung quanh. Trong số đó, con giáp này có cơ hội tìm được người thật sự phù hợp với mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tổng thể vận thế của những người tuổi Dần (sau 22/7 âm lịch) tăng tiến, tuân theo quy luật, tâm trạng nhàn hạ. Vận trình tình duyên hôm nay không mấy thuận lợi, bạn cần thận trọng kẻo bị tiểu nhân xen vào.

Công việc hôm nay khởi sắc, từ từ tiến tới mục tiêu, không quá tốn sức. Vận trình tài lộc hôm nay ở mức trung bình, thói quen bất cẩn, hay làm mất đồ không thay đổi.

Sức khỏe hôm nay tạm ổn, đề phòng bệnh viêm nhiễm.

Tổng thể vận thế của những người tuổi Dần (sau 22/7 âm lịch) tăng tiến, tuân theo quy luật, tâm trạng nhàn hạ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão thời gian này (sau 22/7 âm lịch) sẽ khá vượng tài nhờ có sự xuất hiện của Thực Thần, nhất là người làm kinh doanh thì càng thêm thuận lợi. Hàng hóa tiêu thụ khá nhanh, bạn cũng yên tâm phần nào. Ngày này Tài thần nằm ở hướng Tây Bắc, đây là hướng có lợi cho các hoạt động cầu tài, khai trương, dễ phát tài phát lộc.

Ngũ hành sinh xuất (sau 22/7 âm lịch) có thể gây ra một vài xáo trộn trong mối quan hệ tình cảm của con giáp này. Nhưng rất may mọi việc được giải quyết khá nhanh nên không quá ảnh hưởng đến tình cảm lứa đôi. Điều này cũng nhắc nhở bạn nên dành thêm thời gian quan tâm tới nửa kia hơn.

Tuổi Mão thời gian này (sau 22/7 âm lịch) sẽ khá vượng tài nhờ có sự xuất hiện của Thực Thần. Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.