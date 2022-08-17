Kim đồng hồ vừa qua ngày mới 18/8/2022, tử vi dự báo top 3 con giáp này ôm được đống vàng từ trên trời rơi xuống, 10 người thì hết 9 người gặp được quý nhân, đổi đời trong phút chốc.

Tử vi 18/8/2022 dự đoán bản mệnh tuổi Tỵ sẽ có vận trình tốt trong sự nghiệp, hãy chủ động đảm nhận những nhiệm vụ mới trong công việc, có nhiều ý tưởng mới, rất hòa thuận với đồng nghiệp.

Tình cảm: Khá tốt, bạn rất giỏi thỏa hiệp, xử lý chuyện tình cảm một cách dễ dàng, có thể rủ người mình thích đi ăn tối, xem phim, mối quan hệ có thể tiến xa hơn.

Tử vi 18/8/2022 dự đoán bản mệnh tuổi Tỵ sẽ có vận trình tốt trong sự nghiệp, hãy chủ động đảm nhận những nhiệm vụ mới trong công việc.

Tài lộc: Đừng chơi chứng khoán một cách cảm tính, đừng chọn thời điểm này để mua các sản phẩm đầu tư tài chính kẻo bị lỗ, đặc biệt không nên tùy tiện tham gia vào các ngành đầu tư cao.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi ngày 18/8/2022 nói rằng nhờ có Thực Thần dẫn lối, người tuổi Mão kiếm được một khoản bộn tiền trong ngày. Bạn đã xây dựng được mạng lưới khách hàng, đối tác quen thuộc nên đồng tiền chảy về túi lúc nào cũng ổn định.



Tuy nhiên, con giáp này đừng vội hài lòng với những gì mà mình đã làm được. Hãy tiếp tục đặt ra những mục tiêu tham vọng hơn để tiếp tục thực hiện, bởi tiềm năng của bạn không chỉ dừng lại ở hiện tại đâu.





Tử vi ngày 18/8/2022 nói rằng nhờ có Thực Thần dẫn lối, người tuổi Mão kiếm được một khoản bộn tiền trong ngày. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày 18/8/2022 công việc của người tuổi Ngọ tiến triển vô cùng thuận lợi nhờ có Tam Hội nâng đỡ. Bạn chỉ cần làm việc chăm chỉ, hết mình thì bạn sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra, thậm chí thành quả mà bạn gặt hái được còn vượt xa mong đợi, khiến mọi người xung quanh đều phải ngưỡng mộ.

Các mối quan hệ xã giao của con giáp này phát triển hài hòa. Càng may mắn hơn, bạn có cơ hội gặp được quý nhân vào chính ngày hôm nay. Hãy lắng nghe lời khuyên của quý nhân, bạn sẽ tìm ra con đường phát triển thích hợp cho mình và khắc phục được những vấn đề còn tồn đọng.

Nếu có việc cần phải xuất hành trong ngày tử vi 18/8/2022, bản mệnh nên đi về hướng Đông Bắc để gặp Hỷ thần hoặc Tây Bắc để gặp Tài Thần. Hai hướng đi này sẽ giúp công việc của bạn gặp nhiều điều thuận lợi hơn.

Theo tử vi ngày 18/8/2022 công việc của người tuổi Ngọ tiến triển vô cùng thuận lợi nhờ có Tam Hội nâng đỡ. Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.