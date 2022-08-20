Thứ 7 (20/8), 3 con giáp này một bên Thần Tài độ mạng, một bên được Phật Bà che chở, làm đâu thắng đó, không làm tiền cũng tự vào nhà, sung sướng khiến ai ai cũng phải ghen tị

Tâm linh - Tử vi 20/08/2022 07:30

Tử vi học nói rằng từ thứ 7 (20/8), 3 con giáp này được trời ban may mắn phước phần hơn người khiến ai nấy đều phải ghen tị.

Tuổi Thân

Tử vi thứ 7 (20/8) cho rằng tuổi Thân đường công việc có Thiên Ấn độ mệnh nên con giáp này có tiếng nói ở cơ quan, đặc biệt là những bạn làm cấp cao. Trong ngày hoặc thời gian tới dễ có tin vui liên quan đến xin việc, thăng chức, tăng lương.

 

Mặt tình cảm không có chuyện lớn xảy ra nhờ hai hành Thủy tương hòa. Điểm đáng khen nhất của con giáp này trong ngày là biết ăn nói, đối nhân xử thế. Nhiều người được mời đi ăn, đi chơi nhưng vẫn biết tìm cách để đền đáp lại.

 

Đường tiền bạc ổn định, thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính. Bên cạnh đó, vài thông tin tích cực trong chuyện tiền nong, nợ nần hứa hẹn xuất hiện vào hôm nay hoặc ngày mai.

 

Thứ 7 (20/8), 3 con giáp này một bên Thần Tài độ mạng, một bên được Phật Bà che chở, làm đâu thắng đó, không làm tiền cũng tự vào nhà, sung sướng khiến ai ai cũng phải ghen tị - Ảnh 1

Tử vi thứ 7 (20/8) cho rằng tuổi Thân đường công việc có Thiên Ấn độ mệnh nên con giáp này có tiếng nói ở cơ quan

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong thứ 7 (20/8), bản mệnh tuổi Sửu đừng tỏ ra quá mạnh mẽ trong tình cảm, hãy mềm mỏng với người yêu. Khi làm như vậy, người yêu cũng sẽ quan tâm đến bạn nhiều hơn, yêu thương bạn nhiều hơn.

 

Công việc hanh thông, tương đối ít phiền phức xuất hiện. Đồng nghiệp xung quanh quý mến bạn, sẵn lòng giúp đỡ. Tài vận, công việc đầu tư khá ổn.

 

Thứ 7 (20/8), 3 con giáp này một bên Thần Tài độ mạng, một bên được Phật Bà che chở, làm đâu thắng đó, không làm tiền cũng tự vào nhà, sung sướng khiến ai ai cũng phải ghen tị - Ảnh 2

Trong thứ 7 (20/8), bản mệnh tuổi Sửu đừng tỏ ra quá mạnh mẽ trong tình cảm, hãy mềm mỏng với người yêu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tử vi thứ 7 (20/8) dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra ổn định. Mão tuy có những vấn đề phát sinh nhưng bản mệnh đã nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc có bước nhảy vọt. Con giáp này được Thần Tài gõ cửa nên con đường tài lộc bất ngờ bừng sáng. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm ảm đạm. Người tuổi này hãy chủ động hơn đối với những cuộc trò chuyện trong gia đình, từ đó cả hai có thể hiểu nhau hơn sau những lời chia sẻ, tâm sự ấy. 

Thứ 7 (20/8), 3 con giáp này một bên Thần Tài độ mạng, một bên được Phật Bà che chở, làm đâu thắng đó, không làm tiền cũng tự vào nhà, sung sướng khiến ai ai cũng phải ghen tị - Ảnh 3

Tử vi thứ 7 (20/8) dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra ổn định.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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