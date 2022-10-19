3 tuổi khí phách hơn người, dám đầu tư mạnh, không ngại khó khăn dễ đón đại lộc, cuối tháng 10 đếm tiền "mệt nghỉ"

Thiên Ấn giúp sức, người tuổi Ngọ vốn rất thông minh và linh hoạt, bạn có thể đưa ra nhiều cách xử lý khác nhau với những vấn đề khác nhau. Điều này giúp bạn dễ dàng gây ấn tượng với đồng nghiệp và với cả cấp trên.

Với sự cố gắng bền bỉ của những chú Ngựa, thành quả bạn nhận được sau khi đầu tư suốt thời gian qua sắp có kết quả mỹ mãn, tiền vào túi ồ ạt để mua sắm thỏa thích không còn lo nghĩ.

Tuy nhiên, bạn cần học cách hợp tác với mọi người. Đôi khi, bạn cho rằng làm việc với người khác khiến bạn không thể phát huy hết khả năng, nhưng thực ra, có nhiều lúc, nhờ có tập thể, bạn sẽ đạt được những thành công ngoài mong đợi.

Xem ngày tốt xấu theo trực, vào cuối tháng 10 trực Thu là thời cơ tốt với những công việc có sự thu hái kết quả như thu hoạch hoa mầu, ngũ cốc, dựng kho tàng, cất chứa của cải.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, đa phần người tuổi Thìn thường mang tính cách hướng ngoại, cứng cỏi, không dễ dàng thỏa hiệp. Trong công việc, họ là người năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm.Nhờ cố gắng, quyết tâm trong công việc nên họ thường đạt được thành công sớm hơn so với độ tuổi. Không những thế, con giáp này còn có thêm một chút may mắn nên dễ thăng tiến trong nửa sau của cuộc đời.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, vận trình tài lộc của con giáp tuổi Thìn gần đây không được lý tưởng. Muốn đạt được thành quả, họ phải nỗ lực gấp đôi. Tuy nhiên, người tuổi này không vì thấy vậy mà nản lòng nhụt chí. Chỉ cần họ kiên trì, cố gắng bám trụ tới cùng thì họ có thể giành được chiến thắng.

Vào cuối tháng 10, tài vận của người tuổi này khởi sắc hơn thấy rõ. Họ làm việc suôn sẻ, được cấp trên tín nhiệm, đánh giá cao. Ngoài ra, con giáp này có tầm nhìn trong đầu tư kinh doanh nên sẽ thu về một khoản lời lớn. Những người làm công ăn lương cũng được cấp trên tin tưởng, trọng dụng, có cơ hội làm thêm giờ, tăng ca để tăng thêm thu nhập.

Tuổi Sửu

Vào cuối tháng 10, nhờ Tam Hợp mà con giáp tuổi Sửu độc thân nhận được tín hiệu bật đèn xanh từ người bạn thích, hãy chủ động tiếp cận, chớ lãng phí cơ hội của mình đấy nhé. Các cặp vợ chồng tìm được niềm vui, hạnh phúc như thuở mới yêu khi hai người cùng ngồi lại hàn huyên lại những kỷ niệm cũ từ lúc mới quen nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Thiên Tài như là cứu cánh của con giáp tuổi Sửu trong lúc khó khăn, nhờ ai đó cho mượn tiền hoặc hỗ trợ cho bạn có được thu nhập đều đặn để đảm bảo cuộc sống.

Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh ổn định, việc ăn uống điều độ, ăn đủ, không quá nhiều đã có tác dụng khi bạn cảm nhận rõ sự khỏe khoắn của cơ thể. Hơn nữa, bạn cũng có động lực hơn trong việc tập luyện nên lúc này chăm chỉ hơn trước rất nhiều.

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