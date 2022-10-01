3 tuổi đón đầu tháng 10 với lộc rực rỡ, vận tài chói lọi, công danh tăng tiến, số sướng như tiên

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 08:40

Bắt đầu tháng 10 dương lịch cũng là bắt đầu những tháng ngày may mắn mới với 3 con giáp này khi chuyện tiền bạc và sự nghiệp đều tăng trưởng tốt đẹp.

Tuổi Dậu

3 tuổi đón đầu tháng 10 với lộc rực rỡ, vận tài chói lọi, công danh tăng tiến, số sướng như tiên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu tháng 10 dương lịch Kim sinh Thủy, vận trình tình duyên của người tuổi Dậu độc thân khá tốt đẹp. Bản mệnh có cơ hội để thể hiện sức hút của mình mỗi khi xuất hiện trước tập thể. Con giáp ấn tượng này có thể nhân cơ hội trò chuyện với người khác giới nhiều hơn.

Nếu đã có gia đình, bạn luôn tin tưởng và yêu thương nửa kia. Dù có bất cứ vấn đề gì khúc mắc, bạn luôn chủ động trao đổi với người ấy. Đôi bên không những là vợ chồng mà còn là tri kỷ, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Thiên Tài xuất hiện báo hiệu tin vui về tài lộc cho người tuổi Dậu. Bạn có thể nhận được một khoản kha khá nhờ những công việc làm thêm của mình. Bạn có thể tự thưởng cho mình một món quà để mình càng thêm động lực trong tương lai.

Tuổi Mùi

Tử vi vào đầu tháng 10 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi vận thế tăng lên, đa số mọi sự đều thuận theo ý.

Tình duyên thăng hoa ngọt ngào, có một buổi hẹn hò ngọt ngào với người yêu, cả hai dường như đã trở lại như thuở mới yêu.

3 tuổi đón đầu tháng 10 với lộc rực rỡ, vận tài chói lọi, công danh tăng tiến, số sướng như tiên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc thể hiện ở phương diện tình cảm, được sự bảo trợ mạnh mẽ của cha mẹ nên dù có tiêu xài hoang phí nhưng bạn vẫn có tiền tiết kiệm.

Hơn nữa công việc của người tuổi Mùi vào đầu tháng 10 cũng sẽ thuận lợi vô cùng, có nhiều cơ hội làm ăn lớn, nếu khởi nghiệp cũng gặp nhiều điều may mắn.

Tuổi Ngọ

3 tuổi đón đầu tháng 10 với lộc rực rỡ, vận tài chói lọi, công danh tăng tiến, số sướng như tiên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng 10 dương này những người tuổi Ngọ gặp nhiều điều may mắn trong tháng này. Trước hết, bạn xây dựng được những mối quan hệ hài hòa, những người trước nay vốn thân thiết có thể chính là quý nhân của bạn, giúp bạn vươn tay chạm đến những cơ hội hiếm có.

Sự nhiệt huyết, năng nổ cũng là yếu tố chủ yếu giúp bạn nhanh chóng nắm bắt thời cơ, từ đó đạt được những thành tích đáng ngưỡng mộ. Trong thời gian này tuổi Ngọ có thể đạt được mục tiêu đã đề ra, bạn có thể sẽ phải vất vả ít nhiều, nhưng thành tích bạn đạt được hoàn toàn xứng đáng với công sức mà bạn đã đặt ra.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Thành công bùng nổ từ 7h sáng 1/10/2022, may mắn bủa vây 3 con giáp có số hưởng, ngồi không cũng có tiền, vàng vào túi ồ ạt, sung sướng không ai bằng

Thành công bùng nổ từ 7h sáng 1/10/2022, may mắn bủa vây 3 con giáp có số hưởng, ngồi không cũng có tiền, vàng vào túi ồ ạt, sung sướng không ai bằng

Từ 7h sáng ngày 1/10/2022, 3 con giáp này có số đỏ hơn vạn người, tiền bạc may mắn, chưa làm vẫn có lộc hưởng.

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