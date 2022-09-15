3 tháng cuối năm Nhâm Dần, con giáp nào hút tiền như nam châm, con giáp nào đẩy tiền bạc ra xa?

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 16:25

Những tháng cuối năm Nhâm Dần này nhiều con giáp sẽ có những thay đổi về tài lộc khiến nhiều người bất ngờ.

Con giáp tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu mang tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, năng động và nhiệt tình. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Do đó, phần lớn những người tuổi này đều nhiều bạn bè. Khi gặp khó khăn, con giáp này có quý nhân giúp đỡ cả trong công việc lẫn cuộc sống. Cho dù thời trẻ, người tuổi này gặp khá nhiều khó khăn. Họ có thể sẽ làm ăn đổ bể hoặc phải thay đổi công việc nhiều lần.

Ba tháng cuối năm 2022, con giáp tuổi Dậu có tài vận tăng cao. Được quý nhân phù trợ nên con giáp này gặp nhiều may mắn. Họ nhận được những cơ hội làm giàu. Con giáp này làm ăn buôn bán cũng hanh thông, thuận lợi hơn trước.

Người này sống chan hòa, biết tiến biết lùi nên có nhiều mối quan hệ hữu hảo. Chính những mối quan hệ này sẽ giúp người tuổi Dậu làm ăn thuận lợi, vượng đường thăng tiến.

Con giáp tuổi Mão

Người tuổi Mão vốn sống tình cảm, dĩ hòa vi quý. Họ không cần quá giàu có mà chỉ mong muốn có cuộc sống bình yên. Tất nhiên, con giáp này vẫn cố gắng để sống đủ ăn đủ mặc, giúp người thân thoải mái, không phải lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền.

Đa số người tuổi Mão đều thông minh, nhanh nhạy. Trong cuộc đời, họ gặp nhiều cơ hội tốt để nâng tâm cuộc sống nhưng đôi lúc cũng gặp khó khăn, trắc trở cản đường. Tử vi nói rằng trong năm 2022, tuổi Mão đón nhận nhiều thay đổi tích cực trong cuộc sống.

3 tháng cuối năm Nhâm Dần, con giáp nào hút tiền như nam châm, con giáp nào đẩy tiền bạc ra xa? - Ảnh 1
Sau tháng 9 này, tuổi Mão sẽ có cơ hội lội ngược dòng, làm ăn thuận lợi trong các tháng cuối năm. Trước khi qua năm 2023, sự nghiệp và tiền tài của bản mệnh đều viên mãn bất ngờ.

Con giáp tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn nhìn chung thường hướng ngoại, cứng cỏi, không dễ dàng thỏa hiệp. Họ thuộc tuýp người hòa đồng, thân thiện. Trong số 12 con giáp, người tuổi này có chí tiến thủ, không ngừng học hỏi và nỗ lực vươn lên.

Người tuổi này thích nghi tốt với hoàn cảnh, không hay kêu ca, than vãn. Đôi khi, họ một mình gánh chịu nỗi buồn, áp lực mà không nói với ai.

Tất nhiên, con giáp tuổi rồng có những phẩm chất hơn người. Họ có thể xoay chuyển tình thế và tự mình vượt qua khó khăn. Người tuổi Thìn gần như là người hoàn hảo và có không ít quý nhân muốn giúp đỡ bạn.

Khoảng thời gian cuối năm, con giáp tuổi Thìn có tài lộc lên như diều gặp gió. Quý nhân sẽ giúp họ thăng tiến nhanh chóng. Người tuổi này làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến hoặc chuyển việc khác tốt hơn.

Trong khi đó, con giáp này làm kinh doanh cũng gặp được bạn cùng chí hướng, nhân viên tâm huyết với công ty. Họ được dự báo sẽ làm ăn phát đạt, thu hái bộn tiền.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

 

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