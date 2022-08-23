3 ngày tới đây (24/8 - 26/8), tiên tri dự đoán 99% 3 con giáp này tiền vào đầy cửa như lá rụng mùa thu, vận may đuổi theo không ngớt

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 19:30

3 ngày tới đây (24/8 - 26/8), 3 bản mệnh tuổi này đây mọi việc đều như ý, tiền tỉ chẳng mấy chốc đầy nhà.

Tuổi Dậu

Tam Hợp che chở nên chuyện tình cảm của người tuổi Dậu 3 ngày tới đây (24/8 - 26/8) thêm phần thuận lợi, hanh thông. Hai bạn nên nhân cơ hội này để dành thêm thời gian cho nhau nhiều hơn. Đừng để hôn nhân trở nên nhàm chán, khô cứng vì không có thời gian riêng tư.

Lại thêm sự xuất hiện của Thực Thần nên những chú Gà còn nhận được nhiều tin vui trong việc kinh doanh, hoặc những ai đang đầu tư hay theo đuổi danh vọng. Thế nhưng đừng có tham lam quá mà theo đuổi những khoản đầu tư rủi ro mà bạn không thể nào kiểm soát được tình hình.

3 ngày tới đây (24/8 - 26/8), tiên tri dự đoán 99% 3 con giáp này tiền vào đầy cửa như lá rụng mùa thu, vận may đuổi theo không ngớt - Ảnh 1

Tam Hợp che chở nên chuyện tình cảm của người tuổi Dậu 3 ngày tới đây (24/8 - 26/8) thêm phần thuận lợi, hanh thông.

Ảnh minh họa: Internet 

Tuổi Dần

Chính Ấn đem đến sự thông minh, nhẫn nại, điềm đạm cho những người tuổi Dần trong 3 ngày tới đây (24/8 - 26/8). Các bạn làm việc chậm mà chắc, không hấp tấp nóng nảy, nếu sếp của bạn là người lớn tuổi thì xin chúc mừng bạn đã lọt vào tầm mắt của sếp. Tính cách này khiến đồng nghiệp ai cũng muốn tới gần nói chuyện với bạn, họ cảm thấy bạn đáng tin cậy và ấm áp.

 

Người có Chính Ấn chiếu mệnh thì trái tim khoan dung, nhân hậu. Đi đâu cũng có người quý mến giúp đỡ, các mối quan hệ bên ngoài xã hội rất thuận lợi. Bạn bè chơi với nhau vui vẻ công bằng, chỉ có điều dạo gần đây ít gặp gỡ nên tình cảm hơi sa sút.

 

Tuy nhiên Hổ nên cẩn thận chuyện tiền nong. Bạn phải minh bạch trong tất cả các vấn đề liên quan đến tiền, kể cả người thân. Chỉ cần một chút sai sót là đi một dặm, ảnh hưởng lâu dài về sau.

3 ngày tới đây (24/8 - 26/8), tiên tri dự đoán 99% 3 con giáp này tiền vào đầy cửa như lá rụng mùa thu, vận may đuổi theo không ngớt - Ảnh 2

Chính Ấn đem đến sự thông minh, nhẫn nại, điềm đạm cho những người tuổi Dần trong 3 ngày tới đây (24/8 - 26/8).

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Con giáp tuổi Tỵ 3 ngày tới đây (24/8 - 26/8) được làm sáng tỏ nhiều điều nhờ có Chính Ấn che chở. Bạn hiểu chân tướng sự việc và tìm ra được định hướng mới phù hợp cho mình, đỡ tốn công, tốn sức hơn trước đây.

Mộc - Thổ xung khắc cho thấy những biến động trong đời sống tình cảm không phải là điều gì đó quá căng thẳng, vậy thì đừng làm trầm trọng hóa vấn đề. Hãy yên tâm rằng mọi người sẽ cho bạn không gian, thời gian riêng tư cần thiết để đối diện với nội tâm của chính bạn.

3 ngày tới đây (24/8 - 26/8), tiên tri dự đoán 99% 3 con giáp này tiền vào đầy cửa như lá rụng mùa thu, vận may đuổi theo không ngớt - Ảnh 3

Con giáp tuổi Tỵ 3 ngày tới đây (24/8 - 26/8) được làm sáng tỏ nhiều điều nhờ có Chính Ấn che chở.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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