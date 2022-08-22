Vừa qua đêm dài hôm nay, rạng sáng 23/8, cuộc đời 3 con giáp này đây hết bóng mù sương, tương lai xán lạn không thể ngờ, quý nhân bỗng nhiên gõ cửa nhà

Đường tình cảm xuống dốc vì Mộc khắc Thổ. Rất có thể bản mệnh sẽ gặp phải nhiều rắc rối trong gia đình, bạn bè vì tính khí của mình. Rạng sáng 23/8, bản mệnh tuổi Mùi này bỗng trở thành người thiếu kiên nhẫn và điềm đạm hơn so với lúc bình thường.

Bản mệnh tuổi Mùi vào rạng sáng 23/8 được Chính Quan nâng đỡ nên đường công việc trong ngày rất may mắn. Những người đang chờ đợi tin thi cử, bầu cử, xin việc hoặc xét duyệt lương sẽ có tin vui, bạn xứng đáng có được những điều tốt đẹp vì đã cố gắng hết mình.

Bản mệnh tuổi Mùi vào rạng sáng 23/8 được Chính Quan nâng đỡ nên đường công việc trong ngày rất may mắn.

Điềm báo trong ngày Mùi có dấu hiệu hao tài, vì mù quáng tin tưởng người khác nên đặt tiền bạc vào tay kẻ chẳng đáng tin. Rủi ro là khả năng lấy lại được tiền rất thấp, bạn có thể phải chấp nhận đánh mất đồng tiền mồ hôi nước mắt mà mình vất vả mới có được.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Vào rạng sáng 23/8 này tuổi Sửu có Chính Ấn chiếu vận sẽ có lợi cho những người làm chức vụ cao hoặc muốn thăng quan tiến chức. Tị hãy ngoại giao với người có tiếng nói trong cơ quan ngay từ bây giờ, đừng chủ quan, càng khéo miệng càng nhanh nhẹn càng tốt.

Là con giáp may mắn từ rạng sáng 23/8, xin chúc mừng Sửu vì mặt tình cảm cực kỳ khởi sắc nhờ Tam Hợp cục nâng đỡ. Người độc thân sớm tìm được đối tượng ưng ý, nên chú ý tới vẻ ngoài của bạn nhiều hơn. Vợ chồng càng thêm yêu thương, gắn bó khi sắp chào đón thành viên mới trong nhà.

Tài lộc thăng tiến nhờ Hỏa sinh Thổ, tiền bạc vào đầy hũ. Nhìn chung tình hình tài chính của bản mệnh khá lên trông thấy, chi tiêu cũng hào phóng hơn, không còn eo hẹp khổ sở như trước.

Vào rạng sáng 23/8 này tuổi Sửu có Chính Ấn chiếu vận sẽ có lợi cho những người làm chức vụ cao hoặc muốn thăng quan tiến chức. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Từ rạng sáng 23/8, bản mệnh tuổi Ngọ được Chính Quan che chở nên hãy nhạy bén và nhanh chóng nắm bắt những cơ hội tuyệt vời mà cát tinh này mang đến. Công việc của bản mệnh đang trên đà phát triển rất tốt. Bản mệnh nên tranh thủ thể hiện năng lực bản thân qua chính công việc hàng ngày được giao.

Tuy vẫn còn nhiều điều ngáng trở trên con đường đi đến thành công nhưng không khiến cho bản mệnh nản lòng mà ngược lại, tuổi Ngọ càng thêm sục sôi ý chí để chinh phục những trở ngại đang tồn tại bằng chính bản lĩnh của mình. Với ý chí cầu tiến này, bạn sẽ sớm nhận về những trái ngọt xứng đáng.

Mộc – Thổ xung khắc, những chú Hổ dù bận rộn đến đâu cũng nên quan tâm hơn đến chuyện tình cảm của mình. Không khó để dành ra vài ba phút nhắn một, hai tin nhắn cho người ấy yên tâm phải không nào, đừng để đối phương hiểu lầm sự im lặng của bạn rồi lại đâm ra nghi ngờ, ghen tuông không nên nhé.

Từ rạng sáng 23/8, bản mệnh tuổi Ngọ được Chính Quan che chở nên hãy nhạy bén và nhanh chóng nắm bắt những cơ hội tuyệt vời mà cát tinh này mang đến. Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.