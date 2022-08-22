Đúng 11h30p trưa mai (23/8), 3 con giáp này may mắn đến độ hoa ghen liễu hờn, đôi lứa viên mãn sớm về chung nhà, tiền bạc gạo thóc chất đầy kho

Từ đúng 11h30p trưa mai (23/), người tuổi Tý đón nhiều cát lành trong ngày được cả Tam Hợp Thái Tuế và Chính Quan che chở. Bạn sẽ có một ngày làm việc hiệu quả với hiệu suất cao. Con giáp này hoàn thành hầu hết mọi công việc, gây ấn tượng tốt với cấp trên, nhờ vậy mà khoảng cách tiến tới mục tiêu được rút ngắn lại, sự nghiệp cải thiện đáng kể.

Ngày này tài lộc của những chú Chuột cũng có nhiều khởi sắc. Bạn có thêm các mối làm ăn mới, kinh doanh buôn bán đắt hàng. Với uy tin mà bạn đã xây dựng, phần lớn khách hàng tự tìm tới, người này giới thiệu cho người kia nên doanh thu ngày càng tốt hơn.

Một ngày vượng khí nên chuyện tình cảm hiện tại cũng đang rất suôn sẻ. Người độc thân có cơ hội mở rộng mối quan hệ, làm quen với nhiều đối tượng ưng ý. Nhân duyên đến khá bất ngờ, bản mệnh nên chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận niềm vui sắp tới.

Từ đúng 11h30p trưa mai (23/), người tuổi Tý đón nhiều cát lành trong ngày được cả Tam Hợp Thái Tuế và Chính Quan che chở. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình tình cảm của bản mệnh tuổi Dần từ đúng 11h30p trưa mai (23/8) vô cùng hài hoà. Người độc thân dễ tìm được ý trung nhân nhờ sự cởi mở và chủ động bày tỏ tình cảm trong lòng. Tình cảm vợ chồng ngày càng thêm khăng khít sau khoảng thời gian dài chiến tranh lạnh.

Công việc của tuổi Dần trong ngày 23/8 diễn ra không ổn định lắm. Do sự nhẹ dạ cả tin mà con giáp này dễ đặt lòng tin nhầm chỗ, kết quả là bị kẻ xấu lợi dụng. Bản mệnh cần giữ vững lập trường, sự kiên định cần thiết, đặc biệt là khi đứng trước các lời mời hợp tác hay đầu tư lớn.

Vận trình tài lộc vượng phát. Nhờ Thần Tài che chở mà bản mệnh nắm bắt được mọi thời cơ kiếm tiền tốt trong ngày, nâng cao khoản thu nhập hiện có.

Tử vi tuổi Dần ngày 23/8 thấy rằng, sức khỏe hôm nay chú ý tới chứng bệnh đau nhức gân cốt, đây là một trong nhiều loại bệnh của người trẻ hiện nay do thường ngồi trước máy tính quá lâu, gây đau cổ. Phòng điều hòa bật cả ngày gây đau lưng. Dùng chuột nhiều gây đau ngón tay. Thi thoảng đi bơi thì bàng quang bị đau, đầu gối nhức… Chủ yếu do người này thiếu hoạt động, tư thế ngồi chưa đúng.

Vận trình tình cảm của bản mệnh tuổi Dần từ đúng 11h30p trưa mai (23/8) vô cùng hài hoà. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Từ đúng 11h30p trưa mai (23/8), về mặt tình duyên, nếu bạn có thể đối xử tốt với gia đình của người yêu thì đối phương sẽ luôn ghi nhớ ân nghĩa này trong lòng. Công việc, nếu có điều gì chưa hiểu thì bạn nên chủ động hỏi đồng nghiệp. Thái độ khiêm tốn và cầu thị ​​sẽ khiến mọi người thích và sẵn sàng chỉ dạy cho bạn.

Tài lộc trong ngày 23/8 tốt, cố gắng không mua sắm những thứ không cần thiết. Nếu chi tiêu phù hợp, bạn có thể tiết kiệm được một khoản tiền.

Từ đúng 11h30p trưa mai (23/8), về mặt tình duyên, nếu bạn có thể đối xử tốt với gia đình của người yêu thì đối phương sẽ luôn ghi nhớ ân nghĩa này trong lòng. Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.