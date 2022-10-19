Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất đa phần đều sống thật thà, ngay thẳng. Họ không vì tiền tài, vật chất hoặc những lợi ích trước mặt mà đánh mất đi giá trị, phẩm chất của bản thân. Người tuổi này có trách nhiệm với công việc.

Với bất cứ công việc gì, con giáp này đều đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Vì vậy, họ luôn có những màn thể hiện ấn tượng, được cấp trên ghi nhận. Người tuổi này hướng ngoại, hoạt bát nhưng cũng không kém phần kiên trì và ngoan cường.

3 ngày tới (20/10 - 22/10), Tuất nhận được cơ hội làm giàu, sự nghiệp từ đó vụt lên như diều gặp gió.

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Tuổi Dần

Do có Nhị Hợp phù trợ, người tuổi Dần đưa ra được nhiều ý kiến sáng tạo trong công việc, giúp những việc vốn đã quen thuộc trở nên thú vị và đem lại nhiều lợi ích hơn cho cả tập thể.

Nhìn bề ngoài có vẻ trầm tính nhưng người tuổi này có tư duy rất tốt và rất thích suy nghĩ, vì vậy trong cuộc sống, họ biết cách quan sát một số sự vật hiện tượng xung quanh, từ đó rút ra được chân lý và thậm chí là tìm ra một số cơ hội cho chính mình.

Bạn có thể sử dụng sức mạnh và trí tuệ cá nhân để cải thiện khả năng kiếm tiền của mình trong thời gian này, có những đóng góp và sức mạnh to lớn hơn, đạt được mục tiêu chính mình đặt ra.

3 ngày tới (20/10 - 22/10), Dần có nhiều cơ hội hơn đầu tháng, tiền bạc đến nhanh hơn, rất có thể Dần sẽ có được vận may trúng số độc đắc đổi đời, giàu sang viên mãn. Hơn nữa, hiệu quả công việc cao hơn, có quý nhân đến giúp đỡ, tài vận hanh thông, công việc mỗi ngày một thăng tiến, bạn có hứng kiếm tiền để cuối năm đạt được ước mơ lớn.

Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu vốn chăm chỉ, cần mẫn. Con giáp này luôn đặt công việc lên hàng đầu. Họ dốc sức để hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách xuất sắc nhất có thể. Bản mệnh là một trong những con giáp có số mệnh vượng phát, được các vị thần chiếu cố. Dù làm việc vất vả nhưng mọi công sức của tuổi Sửu đều được đền đáp xứng đáng. Tuổi Sửu vốn không mang nhiều tham vọng. Họ chỉ mong có một cuộc sống đủ đầy và bình yên.

Tất nhiên, trong cuộc đời, tuổi Sửu cũng không thể tránh khỏi những giai đoạn vất vả. Nhưng khổ tận cam lai, bản mệnh sẽ nhận lại những thành công rực rỡ. Đặc biệt, 3 ngày tới (20/10 - 22/10), con giáp này có thể gây dựng cơ ngơi vững chắc, được nhiều người nể phục.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.