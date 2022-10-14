Hờn ghen đỏ mắt với 3 tuổi may mắn nhất Quý Mão 2023: Làm đâu thắng đó, làm một lãi mười, tiền vào thác đổ, vận may kín lối, phúc khí tràn đầy

Không cần phải bàn cãi quá nhiều khi tuổi Hợi luôn là con giáp được nằm trong danh sách những con giáp may mắn và giàu có nhất năm 2023. Trời sinh tuổi Hợi là người thông minh, hiền lành và rất đôn hậu, hơn nữa họ là những người được thần thánh chiếu cố và ban cho nhiều phước lành nên làm chuyện gì cũng suôn sẻ và may mắn.

Không những thế, vận may tứ phương đều hội tụ về, giúp công danh, sự nghiệp, sức khỏe của cả gia đình viên mãn và an yên.

Trong cuộc sống, tuổi Hợi luôn theo đuổi những điều tích cực và khao khát có được sự thành công. Vì vậy, trong năm Quý Mão 2023, tuổi Hợi sẽ tích góp được một khoản khá lớn, đủ để họ cùng gia đình sống sung túc hết phần đời còn lại.

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Tuổi Sửu

Sửu mạnh mẽ và luôn sống độc lập. Mọi độc hại gần như bất khả xâm phạm đối với con giáp này. Những người này cũng luôn kiên trì vượt qua khó khăn, không hề nao núng hay nản chí.

Tử vi năm 2023 tới cho biết, con giáp này được Thần Tài cho phúc lộc đầy nhà, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, con cháu thi cử được bề trên phù hộ.

Công việc suôn sẻ, thuận lợi khiến Sửu ngày càng nỗ lực hơn và đạt được những thành quả đáng tự hào. Tổng thể tài lộc của con giáp này tăng lên nhiều so với thời gian trước. Thu nhập tăng cao giúp người tuổi Sửu có cuộc sống an nhàn, phúc khí tràn đầy.

Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn khá trầm tính, thực chất họ là người tỉ mỉ, làm gì cũng tính toán kỹ càng. Con giáp này luôn tu dưỡng cả bên trong lẫn bên ngoài. Họ tích lũy kinh nghiệm để nâng cao trình độ và làm giàu cho bản thân.

Người tuổi này mạnh mẽ, kiên trì và cũng có một chút may mắn. Không chỉ tự lập mà người tuổi Thìn còn có thể nhận được sự trợ giúp từ bên ngoài. Đó cũng là lý do khiến họ thường thành đạt hơn những người khác.

Vào năm 2023, người tuổi Thìn được sao may mắn chiếu mệnh. Họ ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp. Người tuổi này có cơ hội thăng chức, tăng lương hoặc thuyên chuyển công tác.

Trong khi đó, những người làm kinh doanh thì việc buôn bán cũng thuận lợi, suôn sẻ. Trong chuyện tình cảm, con giáp tuổi Thìn được nửa kia yêu thương, tôn trọng. Cả hai cùng vun đắp hạnh phúc lâu dài, đáng ngưỡng mộ.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo