3 nàng giáp MỘT BƯỚC LÊN XE HOA, MỘT ĐỜI GIÀU SANG NHUNG LỤA trong năm 2018

Tâm linh - Tử vi 26/02/2018 05:30

Đây là 3 con giáp sẽ lên xe hoa vào năm 2018, cuộc sống phú quý giàu sang không ai sánh bằng!

Tuổi Mão

Phụ nữ tuổi Mão khôn ngoan, cá tính, độc lập. Trong công việc hay tình yêu họ đều rất cố gắng, không bao giờ bỏ cuộc.

Sang năm 2018, những tranh cãi không ít với đối phương dần bớt đi, chuyện tình duyên dần ổn định. Dù còn độc thân hay đã kết hôn, tình duyên của con giáp này đều rất tốt đẹp. Nhất là những ai đang yêu, tình cảm ngày một đậm sâu, mãnh liệt, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Một đám cưới ngọt ngào đang đợi con giáp này vào khoảng giữa năm 2018, đây sẽ là lúc cực kì ý nghĩa và quan trọng, hãy chuẩn bị nhé.

Sự nghiệp của con giáp này cũng có bước tiến mới. Khi đã lấy chồng rồi, con giáp này sẽ càng có nhiều cơ hội lớn trong công việc, thời gian cuối năm là lúc nhiều điều bất ngờ đến. Đừng bỏ lỡ bất kì cơ hội nào nhé!

3 nàng giáp MỘT BƯỚC LÊN XE HOA, MỘT ĐỜI GIÀU SANG NHUNG LỤA trong năm 2018 - Ảnh 1
Phụ nữ tuổi Mão khôn ngoan, cá tính, độc lập - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Phụ nữ tuổi Thân dễ gặt hái thành công trong sự nghiệp, nhưng lại gặp không ít thăng trầm trong tình duyên, dễ tổn thương và muộn phiền.

Đi qua những đổ vỡ về tình cảm, phụ nữ tuổi Thân lúc này sẽ có câu chuyện tình thuận lợi và may mắn hơn. 2018 là năm con giáp này có hy vọng tràn trề về tình cảm, gặp được người phù hợp.

Bỏ qua những phiền muộn, khó khăn trước kia, con giáp này không chỉ tìm được một nửa như ý mà còn có thể tiến đến hôn nhân một đời.

3 nàng giáp MỘT BƯỚC LÊN XE HOA, MỘT ĐỜI GIÀU SANG NHUNG LỤA trong năm 2018 - Ảnh 2
Bỏ qua những phiền muộn, khó khăn trước kia, con giáp này không chỉ tìm được một nửa như ý mà còn có thể tiến đến hôn nhân một đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đường tình duyên của người tuổi Hợi trong năm 2018 khá rực rỡ. Ai còn đang độc thân sẽ gặp được người hợp ý, tình yêu về sau rất ngọt ngào.

Đây sẽ là người bất chợt đến với nàng giáp này nhưng dần khiến cuộc sống của họ đổi thay không ít. Không những thế, đây còn là người sẽ khiến họ không còn muốn rong chơi nữa, chỉ muốn về làm vợ đảm, mẹ hiền.

Sự nghiệp của người tuổi Hợi trong thời gian này cũng rất tốt. Đây là cơ hội quý giá để con giáp này có bước tiến trong sự nghiệp, công danh. Tiền tài, gia sản ngày một nhiều, cuộc sống phú quý khó ai sánh bằng!

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Lấy được 3 con giáp này làm chồng, chị em được cưng chiều, cung phụng một đời!

Lấy được 3 con giáp này làm chồng, chị em được cưng chiều, cung phụng một đời!

Đây là những con giáp nam luôn hết lòng yêu thương vợ con, lúc nào cũng xem gia đình là số 1!

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp top con giáp

TIN MỚI NHẤT

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 1 giờ 5 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 2 giờ 4 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 2 giờ 32 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 2 giờ 41 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 2 giờ 53 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 2 giờ 58 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới