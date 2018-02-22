Cảnh báo: 3 con giáp lo giữ chồng, cẩn thận cãi vả, gia đình ly tán năm Mậu Tuất 2018

Trong năm 2018, 3 con giáp sau đây cần giữ gìn tình yêu, hôn nhân, tránh đổ vỡ không đáng.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có sự nghiệp tốt, làm ăn riêng cũng rất khả quan. Người tuổi Thìn trong năm nay có đường tiền bạc khá vượng, tiêu xài cũng nhiều. Đây cũng là năm để người tuổi Thìn làm đại sự. Dù vậy, năm nay, con giáp tránh mâu thuẫn với người lớn tuổi trong nhà. Người có bệnh tim nên giữ gìn sức khỏe, tránh đi chơi xa.

Tình duyên của con giáp này trong năm nay tốt đẹp, đặc biệt là người cùng tuổi, hoặc là đồng nghiệp của nhau. Người đang yêu, hay đã có gia đình nên tránh mâu thuẫn không đáng, dễ dẫn đến đổ vỡ. Cần chú ý các tháng như 1, 2, 4 trong năm dễ gặp chuyện không vui.

Cần chú ý các tháng như 1, 2, 4 trong năm dễ gặp chuyện không vui - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tình duyên của người tuổi Tý trong năm 2018 không mấy tốt, hay gặp mâu thuẫn, cãi vả. Đây là những vấn đề có từ lâu nhưng vẫn chưa được giải quyết. Con giáp này nên tập trung vào sự nghiệp, công việc trong thời gian này thì hơn.

Người tuổi Tý trời sinh có số quý nhân giúp đỡ, trong sự nghiệp được đồng nghiệp ủng hộ, cấp trên nâng đỡ, thăng quan tiến chức là chuyện sớm muộn. Con giáp này nên làm ăn chân thật, nếu gian dối sẽ dễ mất cả lời lẫn vốn.

Năm 2018 này, người tuổi Tý nên để bản thân thư thả, đừng suy nghĩ nhiều dễ ảnh hưởng đến sức khỏe. Phụ nữ tuổi này cần cẩn thận với các bệnh phụ khoa.

Tình duyên của người tuổi Tý trong năm 2018 không mấy tốt, hay gặp mâu thuẫn, cãi vả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sự nghiệp của người tuổi Thân trong năm 2018 này không tốt, hạn chế thay đổi công việc, chỗ làm. Trong năm nay, con giáp này sẽ phảii đi nhiều, sự nghiệp có bước tiến, đầu tư nên chia nhỏ ra. Họ có thể có quý nhân nhỏ tuổi hơn trợ giúp. Kinh doanh, làm ăn cũng nên lựa chọn đối tác là người ít tuổi sẽ tốt hơn. Họ cần sống cởi mở, tích cực năng động hơn trong cuộc sống.

Tình duyên của người tuổi Thân dễ có dấu hiệu rạn nứt. Do đó, con giáp này nên cố gắng vun đắp, giữ gìn gia đình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/canh-bao-3-con-giap-lo-giu-chong-can-than-cai-va-gia-dinh-ly-tan-nam-mau-tuat-2018-272271.html