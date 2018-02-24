Lấy được 3 con giáp này làm chồng, chị em được cưng chiều, cung phụng một đời!

Tâm linh - Tử vi 24/02/2018 05:30

Đây là những con giáp nam luôn hết lòng yêu thương vợ con, lúc nào cũng xem gia đình là số 1!

Tuổi Mùi

Đàn ông tuổi Mùi nhiệt huyết, giỏi giang, lại cần cù. Họ luôn nỗ lực không mệt nghỉ và tràn đầy đam mê. Nhất là khi đã có vợ, họ càng có tham vọng làm giàu. Đây là con giáp không những thành công trong sự nghiệp, còn là người chồng hiền lành, luôn biết quan tâm, chăm lo cho vợ con. Đây là mẫu đàn ông cực phẩm mà chị em nên chọn làm chồng!

Lấy được 3 con giáp này làm chồng, chị em được cưng chiều, cung phụng một đời! - Ảnh 1
Đàn ông tuổi Mùi là mẫu đàn ông cực phẩm mà chị em nên chọn làm chồng! - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Đàn ông tuổi Sửu trưởng thành, vững vàng. Họ không quá nhiệt huyết, hướng ngoại nhưng lại sống thiên về tình cảm, khá trầm tính. Trong công việc, họ cần mẫn, sống có trách nhiệm. Sau nhiều năm bôn ba, tích lũy kinh nghiệm, họ sẽ có vị thế nhất định.

Trong hôn nhân, đàn ông tuổi Sửu là người luôn yêu thương vợ con hết lòng, biết nghĩa tình với nhà vợ.

Lấy được 3 con giáp này làm chồng, chị em được cưng chiều, cung phụng một đời! - Ảnh 2
Trong hôn nhân, đàn ông tuổi Sửu là người luôn yêu thương vợ con hết lòng, biết nghĩa tình với nhà vợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đàn ông tuổi Tuất là người thủy chung và đáng tin tưởng. Họ rất vững vàng, chín chắn, là lựa chọn tuyệt với cho chị em chọn làm chồng. Sau khi bước qua những va vấp ban đầu, con giáp này sẽ có sự nghiệp tương đối ổn định. Trong chuyện tình cảm, con giáp này rất chân thành, không bao giờ gian dối. Khi đã lập gia đình, họ sẽ chỉ thủy chung với vợ, cố gắng cho gia đình cuộc sống sung túc, đủ đầy nhất.

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