3 lễ cúng cuối năm cực kỳ quan trọng quyết định độ tài lộc phú quý của gia đình trong năm mới

Đây là 3 lễ cúng cuối năm cực kì quan trọng trong tháng Chạp sẽ quyết định đến tài lộc, phú quý của gia đình trong năm mới. Đừng bỏ qua để có một năm mới nhiều may mắn!

Đừng bỏ qua 3 lễ cúng cuối năm này nếu bạn muốn một năm mới sung túc bạc tiền, tràn đầy phú quý. Lễ cúng Rằm tháng Chạp Lễ cúng Rằm tháng Chạp là mâm cúng Rằm của gia đình, phải được chuẩn bị chu đáo. Nếu là ngày Rằm thông thường, bạn có thể chỉ cần dâng trái cây, hoa, hương. Nhưng đây là Rằm tháng Chạp, nên thịnh soạn hơn với những món mặn, như gà luộc, giò chả…

Đừng bỏ qua 3 lễ cúng cuối năm này nếu bạn muốn một năm mới sung túc bạc tiền, tràn đầy phú quý - Ảnh minh họa: Internet Có nhiều gia đình còn cúng thêm bánh Chưng để chuẩn bị đón mừng Tết sắp đến. Hoa để dâng dịp Rằm cuối năm thường là hoa cúc, huệ, để tạo sự linh thiêng. Lễ cúng ông Công ông Táo Lễ cúng ông Công ông Táo là tiễn ông Táo về chầu trời, để báo cáo tình hình của gia đình trong năm vừa qua. Lễ này thường được dâng vào trước 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp.

Dù vậy, nhiều gia đình ngày này vẫn làm lễ cúng ông Công ông Táo vào buổi chiều, nhưng buộc phải trước khi trời tối. Vì có quan niệm qua giờ tối chính là cúng cho ma quỷ, mang đến xui rủi cho gia đình. Lễ cúng ông Công ông Táo là tiễn ông Táo về chầu trời, để báo cáo tình hình của gia đình trong năm vừa qua - Ảnh minh họa: Internet Lễ cúng không thể thiếu cá chép sống, áo mũ quan của ông Công, ông Táo. Mâm cúng bao gồm các món ăn theo truyền thống từng vùng. Sau khi dâng hương, tạ lễ thì sẽ thả cá chép ra sông, theo quan niệm cá chép sẽ hóa rồng để đưa ông Công, ông Táo về chầu trời. Lễ cúng Tất niên Đây là lễ cúng kết thúc năm cũ để chào mừng năm mới, vào chiều 30 Tết. Đây cũng là lễ quan trọng, linh thiêng để tiễn đưa những gì xui rủi trong năm và đón mừng niềm vui, hạnh phúc, bình yên trong năm mới tới. Lễ cúng kết thúc năm cũ để chào mừng năm mới, vào chiều 30 Tết - Ảnh minh họa: Internet Khi nhà cửa đã dọn dẹp sạch sẽ, sẽ dâng lễ, hóa vàng, cúng tổ tiên, thần linh. Mâm cúng buộc phải có gà, bánh chưng (hay bánh tét) để tạo vận khí cho gia đình. Khi hương đã tàn, gia đình sẽ xin lễ, sau đó quây quần bên mâm cỗ, có một bữa cơm cuối năm sung túc, đón mừng năm mới. 3 lễ cúng cuối năm quan trọng nhất này để gia đình chuẩn bị đón năm mới nhiều tài lộc, phú quý.

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