3 con giáp vẻ ngoài hiền lành nhưng cực ghê gớm, người khác đừng mơ bắt nạt

Tâm linh - Tử vi 04/03/2019 14:53

Nếu muốn yên ổn bạn chớ dại trêu chọc, hãm hại 3 con giáp này, họ có thừa sự khôn ngoan để đáp trả, khiến ai cũng phải kiêng dè.

Hiền lành, dịu dàng là thế nhưng một khi đã bị chọc tức 3 con giáp này sẽ từ mèo hóa cọp ngay lập tức.

3 con giáp vẻ ngoài hiền lành nhưng cực ghê gớm, người khác đừng mơ bắt nạt - Ảnh 1
Nếu biết mình đang bị hãm hại Dần sẽ đáp trả quyết liệt, sẽ khiến đối phương sợ khiếp vía mà chẳng dám làm càn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần là con giáp hiếm khi quan tâm đến thế sự, đến cuộc đời của người khác. Họ chỉ tập trung làm tốt việc của mình, nỗ lực làm giàu, phấn đấu trong sự nghiệp. Vậy nên, chẳng cần cậy nhờ hay bám víu ai, con giáp này dư sức tự làm đại gia, giàu sang, phú quý.

Chính vì không có hơi sức đi thọc gậy bánh xe hay nói xấu người khác nên Dần rất ghét khi phải là nạn nhân của những kẻ lẻo mép. Nếu biết mình đang bị hãm hại Dần sẽ đáp trả quyết liệt, sẽ khiến đối phương sợ khiếp vía mà chẳng dám làm càn.

3 con giáp vẻ ngoài hiền lành nhưng cực ghê gớm, người khác đừng mơ bắt nạt - Ảnh 2
Cả đời Mùi khó thoát họa thị phi. Vậy nên, họ luôn đủ tỉnh táo, kiên quyết để đối chọi với mưu hèn kế bẩn của kẻ xấu- Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hầu hết người tuổi Mùi đều khôn khéo, thông minh và trầm tính. Con giáp này sống biết điều, không can dự vào đời người khác và cũng rất kín kẽ trong chuyện đời tư. Chính vì sự cẩn trọng, kiệm lời này nên Mùi khiến miệng đời vô cùng tò mò về cuộc sống cá nhân của họ. Từ đây, đủ mọi tin đồn vô căn cứ, những câu chuyện sặc mùi dối trá được dựng lên để hạ thấp uy tín, danh dự của Mùi.

Số phận đã an bài, cả đời Mùi khó thoát họa thị phi. Vậy nên, họ luôn đủ tỉnh táo, kiên quyết để đối chọi với mưu hèn kế bẩn của kẻ xấu. Nếu dám động đến Mùi, bạn sẽ hiểu cảm giác lâm vào đường cùng là như thế nào.

3 con giáp vẻ ngoài hiền lành nhưng cực ghê gớm, người khác đừng mơ bắt nạt - Ảnh 3
Một khi cảm thấy có điều bất ổn ở đối phương, Dậu sẽ ngay lập tức tạo nên một bước tường vô hình, che chắn cho chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thân thiện, vui vẻ và dễ gần chính là nét tính cách giúp Dậu có rất nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ. Thế nhưng, chính vì quá dễ tính nên không ít lần Dậu bị kẻ khác lợi dụng, hãm hại mà không hề hay biết. Chờ đến khi đối phương bị vạch trần thì Dậu đã mất cả bạn lẫn tiền, phải trầy trật đủ đường mới lấy lại những gì đã mất.

Chính vì bị chơi xấu, lợi dụng đến mức trắng tay nên Dậu đã có cho mình kinh nghiệm vô giá trong cách nhìn người. Một khi cảm thấy có điều bất ổn ở đối phương, Dậu sẽ ngay lập tức tạo nên một bước tường vô hình, che chắn cho chính mình.

*Thông tin chỉ  mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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