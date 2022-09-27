3 con giáp vận đỏ như son, cứ vào đầu tháng âm lịch lộc lá sum suê, niềm vui rực rõ, công danh rạng ngời

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 09:10

Đầu tháng 9 âm lịch này đúng là những phút giây hạnh phúc nhất với 3 con giáp sau khi tiền tài, gia đạo và cả công danh đều may mắn.

Tuổi Thân

3 con giáp vận đỏ như son, cứ vào đầu tháng âm lịch lộc lá sum suê, niềm vui rực rõ, công danh rạng ngời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân vào đầu tháng âm lịch sẽ có quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng như ý, không cần đi đường vòng mà vẫn được đạt thành tựu lớn. Mọi công sức họ bỏ ra đều sẽ được đền đáp xứng đáng chứ không hề là vô ích.

Sự nghiệp của tuổi Thân cũng khá suôn sẻ, đường tình duyên thì rộng mở. Những ai chưa kết hôn dễ gặp được một nửa định mệnh, từ đó bước lên con đường hạnh phúc ngập tràn.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi khá trầm tính, nói ít, làm nhiều. Người tuổi này sống chân thành, được nhiều người yêu mến.

Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không màng báo đáp, cũng không câu nệ thiệt hơn. Thời gian gần đây, người tuổi Mùi bị hung tinh chiếu mệnh, tài vận không mấy tốt đẹp.

3 con giáp vận đỏ như son, cứ vào đầu tháng âm lịch lộc lá sum suê, niềm vui rực rõ, công danh rạng ngời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên vào đầu tháng âm lịch, con giáp tuổi Mùi nhận tài lộc từ quý nhân, cuộc sống mới dần khởi sắc. Con giáp tuổi này nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền. Nếu tập trung vào lĩnh vực mà mình giỏi, phát huy tài năng thì họ sẽ đạt được thành tích xuất sắc.

Trong thời gian tới, con giáp tuổi Mùi cần kiên trì, năng nổ nhiều hơn trong công việc. Khó khăn chỉ là tạm thời. Cố gắng hết sức mình, con giáp này sẽ đạt được thành quả xứng đáng.

Tuổi Sửu

3 con giáp vận đỏ như son, cứ vào đầu tháng âm lịch lộc lá sum suê, niềm vui rực rõ, công danh rạng ngời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi đầu tháng âm lịch của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu vận thế tốt, không gặp cản trở gì.

Tình duyên tốt đẹp, biết tôn trọng sự lựa chọn của người yêu, hết lòng ủng hộ dù đối phương muốn làm gì đi nữa.

Công việc tăng tiến, đóng một vai trò rất quan trọng trong nhóm, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động của toàn bộ dự án, để dẫn dắt nhóm hoàn thành nhiệm vụ kịp thời.

Tài lộc vượng sắc, có tin vui, bất động sản bạn mua trước đây đã tăng lên rất nhiều, nay định giá đã tăng gấp đôi so với trước đây.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Trúng lớn độc đắc 99 tỷ, 3 con giáp này sau 17h chiều 26/9 mua két đựng vàng, kim tiền tăng bội, phú quý dạt dào

Trúng lớn độc đắc 99 tỷ, 3 con giáp này sau 17h chiều 26/9 mua két đựng vàng, kim tiền tăng bội, phú quý dạt dào

Sau 17h chiều 26/9, 3 con giáp may mắn ngút ngàn có duyên trúng độc đắc lớn thu về bội tiền bạc của ngây ngất vui mừng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 2 giờ 9 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 7 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch