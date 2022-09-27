3 con giáp vận đỏ như son, cứ vào đầu tháng âm lịch lộc lá sum suê, niềm vui rực rõ, công danh rạng ngời

Tuổi Thân vào đầu tháng âm lịch sẽ có quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng như ý, không cần đi đường vòng mà vẫn được đạt thành tựu lớn. Mọi công sức họ bỏ ra đều sẽ được đền đáp xứng đáng chứ không hề là vô ích.

Sự nghiệp của tuổi Thân cũng khá suôn sẻ, đường tình duyên thì rộng mở. Những ai chưa kết hôn dễ gặp được một nửa định mệnh, từ đó bước lên con đường hạnh phúc ngập tràn.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi khá trầm tính, nói ít, làm nhiều. Người tuổi này sống chân thành, được nhiều người yêu mến.

Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không màng báo đáp, cũng không câu nệ thiệt hơn. Thời gian gần đây, người tuổi Mùi bị hung tinh chiếu mệnh, tài vận không mấy tốt đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên vào đầu tháng âm lịch, con giáp tuổi Mùi nhận tài lộc từ quý nhân, cuộc sống mới dần khởi sắc. Con giáp tuổi này nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền. Nếu tập trung vào lĩnh vực mà mình giỏi, phát huy tài năng thì họ sẽ đạt được thành tích xuất sắc.

Trong thời gian tới, con giáp tuổi Mùi cần kiên trì, năng nổ nhiều hơn trong công việc. Khó khăn chỉ là tạm thời. Cố gắng hết sức mình, con giáp này sẽ đạt được thành quả xứng đáng.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi đầu tháng âm lịch của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu vận thế tốt, không gặp cản trở gì.

Tình duyên tốt đẹp, biết tôn trọng sự lựa chọn của người yêu, hết lòng ủng hộ dù đối phương muốn làm gì đi nữa.

Công việc tăng tiến, đóng một vai trò rất quan trọng trong nhóm, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động của toàn bộ dự án, để dẫn dắt nhóm hoàn thành nhiệm vụ kịp thời.

Tài lộc vượng sắc, có tin vui, bất động sản bạn mua trước đây đã tăng lên rất nhiều, nay định giá đã tăng gấp đôi so với trước đây.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.