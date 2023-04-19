3 con giáp được Thần Phật che chở, hóa hung thành cát trong ngày 21/4: hưởng nhiều điều tốt lành, tài vận hanh thông, công việc làm ăn diễn tiến thuận lợi,

Tâm linh - Tử vi 19/04/2023 13:05

Trong ngày 21/4 này, 3 con giáp dưới đây sẽ nhận được nhiều phúc khí, Thần Phật bảo hộ, cuộc sống càng thêm viên mãn ai cũng mơ ước.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ rất nhiệt tình, chân thành, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Trong công việc, người này có óc quan sát nhạy bén, bản lĩnh vững vàng.

Không những thế, con giáp này còn là người khôn khéo, giao tiếp tốt, biết xử lý các mối quan hệ cá nhân. Vì vậy nên họ được nhiều người yêu mến, ủng hộ.

Trong ngày 21/4, người tuổi Tỵ nhận tài lộc từ Thần Tài, có nhiều cơ hội tiến thân. Người đang muốn chuyển việc cũng tìm được công việc tốt hơn. Trong khi đó, những người làm công ăn lương sẽ có cơ hội đi công tác xa, mang về nhiều thành quả.

Con giáp tuổi này làm kinh doanh thì một vốn bốn lời, tiền bạc ào ào chảy vào túi. Người tuổi này có vận đào hoa vượng, gặp được người nguyện ý với mình, sớm có nhân duyên như ý.

3 con giáp được Thần Phật che chở, hóa hung thành cát trong ngày 21/4: hưởng nhiều điều tốt lành, tài vận hanh thông, công việc làm ăn diễn tiến thuận lợi, - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân thường có tính cách hiền lành, thành thật với mọi người. Họ luôn tích cực, nỗ lực phấn đấu. Họ có thể vì gia đình mà đánh đổi tất cả mọi thứ.

Trong cuộc sống mỗi khi làm điều gì Thân đều đứng trên góc độ của mọi người để suy nghĩ chứ không chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình.

Thân sống tử tế, thích làm việc thiện và sẵn lòng giúp đỡ người khác. Trong ngày 21/4 này, Thân được Thần Phật che chở, phù hộ, có “Phúc tinh” soi chiếu. Nhờ vậy mà nguồn lực tài chính phát triển. Cuộc sống từ nay đến cuối năm sẽ không còn phải lo lắng về tiền bạc.

Nếu Thân một lòng hướng Phật thì phúc khí bao bọc càng nhiều, cuộc sống càng thêm viên mãn.

3 con giáp được Thần Phật che chở, hóa hung thành cát trong ngày 21/4: hưởng nhiều điều tốt lành, tài vận hanh thông, công việc làm ăn diễn tiến thuận lợi, - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thông minh, hiểu biết và biết đối nhân xử thế. Không những thế, con giáp này có con mắt nhìn xa trông rộng, có thể đoán trước được những tình huống sẽ xảy ra. Tuy vậy, trong một số chuyện, con giáp này tỏ ra chần chừ, thiếu quyết đoán.

Đây cũng là nguyên nhân khiến họ khó đạt được thành công như mong đợi. Thời gian gần đây, công việc của người tuổi Dậu gặp nhiều khó khăn do tác động ngoại cảnh, đối thủ cạnh tranh nhiều. Con giáp này cảm thấy khá căng thẳng.

Trong ngày 21/4, người tuổi này có tài vận tăng lên thấy rõ, con đường kiếm tiền suôn sẻ hơn. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ chủ động giải quyết khó khăn trong công việc, được cấp trên tin tưởng. Nếu làm kinh doanh, trong thời điểm này, họ cũng buôn may bán đắt, gặp thời gặp thế hơn. 

Tuy nhiên, trong thời gian tới, con giáp này chớ nên đầu tư kinh doanh vì có thể sẽ bị lừa gạt. Hãy tính toán, cân nhắc kỹ trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào.

3 con giáp được Thần Phật che chở, hóa hung thành cát trong ngày 21/4: hưởng nhiều điều tốt lành, tài vận hanh thông, công việc làm ăn diễn tiến thuận lợi, - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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