3 con giáp trúng số độc đắc trong hôm nay (29/10/2022), tiền chất đầy nhà, sự nghiệp thăng hạng, vận trình hanh thông, tài lộc suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 02:10

Xem tử vi 12 con giáp cho biết trong hôm nay có tới 3 con giáp may mắn, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, thăng quan tiến chức, tài lộc hưởng sâu dày, tiền về chật két.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp đúng hôm nay (29/10/2022) hứa hẹn sẽ là khoảng thời gian hoàn hảo đối với công việc cũng như tài lộc của người tuổi Tuất, nhưng quan trọng là con giáp này phải duy trì được mục tiêu mình đặt ra, còn không rất khó có được thành công bởi không có gì là đến một cách dễ dàng cả. 

Nhờ Thiên Đức cát tinh phù trợ nên tuổi này dễ thăng quan tiến chức, làm ăn thắng lợi, kinh doanh hồng phát. Cụ thể, nhờ có biểu hiện tốt tại nơi làm việc nên Tuất rất được lòng sếp nên cơ hội được thăng tiến cũng vì thế tăng cao, nếu làm tốt từ giờ đến cuối năm khả năng lên chức hay tăng lương là rất lớn. 

Ngày hôm nay cũng là cơ hội để con giáp này, gặp gỡ và hợp tác với những đối tác mà bạn đang chờ đợi hoặc khai trương, xuất ngoại đi làm ăn. Tuy nhiên, trước khi quyết định đầu tư một dự án nào đó bạn nên tính toán thật kỹ lưỡng nhằm tránh thất thoát về tiền bạc nhé. 

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Theo tử vi 12 con giáp đúng hôm nay (29/10/2022) hứa hẹn sẽ là khoảng thời gian hoàn hảo đối với công việc cũng như tài lộc của người tuổi Tuất, nhưng quan trọng là con giáp này phải duy trì được mục tiêu mình đặt ra, còn không rất khó có được thành công bởi không có gì là đến một cách dễ dàng cả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hôm nay (29/10/2022) cho biết con đường hậu vận của người tuổi Thìn được dự báo sẽ diễn ra nhiều điều tốt đẹp, song những may mắn ấy không tự nhiên mà có, mà là do sự cố gắng, kiên trì không mệt mỏi của bản mệnh.

Cụ thể, trong sự nghiệp, Nguyệt Lệnh lâm Thai cho thấy bản mệnh là người có cho mình những tham vọng cao xa, nếu biết cố gắng không ngừng thì sẽ đạt được điều đó. Thậm chí, nếu làm tốt cuối năm sắm nhà mua xe là chuyện dễ như trở bàn tay. 

Trên phương diện tài lộc, người tuổi Thìn không nên chủ quan, lơ là, bởi nếu vậy thì bạn rất dễ rơi vào cái bẫy của kẻ xấu. Hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra quyết định.

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Tử vi hôm nay (29/10/2022) cho biết con đường hậu vận của người tuổi Thìn được dự báo sẽ diễn ra nhiều điều tốt đẹp, song những may mắn ấy không tự nhiên mà có, mà là do sự cố gắng, kiên trì không mệt mỏi của bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong khoảng thời gian cuối tuần này, người tuổi Sửu có thể gặp nhiều may mắn trên con đường tài lộc. Đặc biệt là với những người làm nghề kinh doanh. Trong khi những người làm ngành nghề khác được nghỉ thì những dịp này đúng là cơ hội làm ăn lớn của bạn. Thậm chí một vài người tuổi Sửu còn có cơ may trúng số độc đắc, giải đặc biệt cũng nên. 

Đối với những người đầu tư sắp tới cũng vượng không kém, các dự án kinh doanh vốn dĩ đang rơi vào tình thế khó khăn và chắc suất mất tiền nhưng với sự giúp đỡ của quý nhân, Sửu dễ dàng vượt qua, thu hồi lại vốn một cách nhanh chóng. Thậm chí, nếu gặp may mắn số tiền họ đem về là cực kỳ khủng. 

Ngoài ra, đường tình duyên của Sửu cũng vô cùng hanh thông khi người độc thân có thể phát triển tình cảm với một đối tượng bạn đã để mắt bấy lâu. Song, đây chưa phải là lúc để bạn vội vàng tiến xa hơn. Hãy dành thời gian tìm hiểu thêm về đối phương để xác định rõ tình cảm của bản thân.

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Trong khoảng thời gian cuối tuần này, người tuổi Sửu có thể gặp nhiều may mắn trên con đường tài lộc. Đặc biệt là với những người làm nghề kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Qua đêm nay, 3 con giáp tay phải cầm vàng, tay trái cầm tiền tỷ sướng hết phần thiên hạ, sự nghiệp bước lên vị trí mới, tài lộc hanh thông, nhà lầu xe sang có đủ trong thời gian tới

Qua đêm nay, 3 con giáp tay phải cầm vàng, tay trái cầm tiền tỷ sướng hết phần thiên hạ, sự nghiệp bước lên vị trí mới, tài lộc hanh thông, nhà lầu xe sang có đủ trong thời gian tới

Theo tử vi 12 con giáp qua đêm nay có tới 3 con giáp may mắn tay trái hứng vàng, tay phải hốt bạc, sự nghiệp như bước sang chương mới, tài lộc nhân đôi, cuộc sống trải đầy vinh quang, phú quý.

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