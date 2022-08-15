3 con giáp trong 5 ngày (16 - 20/8) sắp tới sẽ hứng trọn lộc trời, công việc như diều gặp gió, vận tài lộc "ào ào" đổ vào két

Tâm linh - Tử vi 15/08/2022 20:11

Tử vi 5 ngày sắp tới (16 - 20/8) của 12 con giáp cho thấy Thiên Tài báo tin vui về đường tài lộc cho 3 con giáp này. Dù là người làm công ăn lương hay người kinh doanh buôn bán cũng sẽ có tài lộc dồi dào trong tay.

Tuổi Mão

Tử vi 5 ngày tớ cho biết (16 - 20/8) cho biết Thiên Tài giúp sức, người tuổi Mão có cơ hội phát tài, đặc biệt là với những ai làm việc tự do. Bạn chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng nếu đã chăm chỉ làm thêm trong suốt thời gian qua.

Bản mệnh là người thông minh, nhạy bén và cũng rất phóng khoáng với mọi người, tuy nhiên, tật xấu của bạn là hay ba hoa, khoác lác. Đừng quá kiêu ngạo như vậy, hãy khiêm tốn hơn để nhận ra và học hỏi những điều hay từ mọi người.

3 con giáp trong 5 ngày (16 - 20/8) sắp tới sẽ hứng trọn lộc trời, công việc như diều gặp gió, vận tài lộc 'ào ào' đổ vào két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

5 ngày tới (16 - 20/8 ) Thiên Tài báo tin vui về đường tài lộc cho tuổi Dậu. Con giáp này may mắn có được thu nhập chẳng tồi chút nào. Dù là người làm công ăn lương hay người kinh doanh buôn bán cũng sẽ có tài lộc dồi dào trong tay, tha hồ chi tiêu theo mong muốn mà không cần thắt lưng buộc bụng như trước đó.

Trong 5 ngày này Tài thần ở hướng Chính Đông, nếu có ý định khởi nghiệp kinh doanh thì bản mệnh có thể xem xét đến yếu tố này. Nói chung hôm nay tuổi này sẽ khá bận rộn và vất vả, nhưng khi nhìn thành quả tốt đẹp thì mệt mỏi gì cũng tiêu tan.

Kim – Thủy tương sinh giúp tình yêu của bạn khá thuận lợi, có những cặp đôi còn bàn tính tới chuyện kết hôn. Tuy nhiên, trước khi quyết định tiến đến hôn nhân, chắc chắn hai bạn sẽ cần ra mắt gặp gỡ bạn bè, người thân của nhau. Việc này thật sự rất quan trọng và cũng là một trong những yếu tố nền tảng để bạn xây dựng gia đình hạnh phúc trong tương lai.

3 con giáp trong 5 ngày (16 - 20/8) sắp tới sẽ hứng trọn lộc trời, công việc như diều gặp gió, vận tài lộc 'ào ào' đổ vào két - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi có tính cách hiền lành, bộc trực. Con giáp này có sao nói vậy, hết sức thật thà. Trong công việc, tuổi Hợi luôn cố gắng làm một cách tận tâm, kiên trì, không từ bỏ mục tiêu dù gặp khó khăn, thử thách.

Tử vi dự báo rằng trong 5 ngày sắp tới (16 - 20/8), đường tài lộc của tuổi Hợi có sự thay đổi tích cực. Vận trình của con giáp này ngày một lên hương. Nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ, giữ vững tinh thần thì tuổi Hợi có thể đạt nhiều thành công hơn, thu nhập sẽ tăng lên khá nhiều.

Nhờ được trời Phật phù hộ, tuổi Hợi có thể nhận được cơ hội gánh tiền về nhà, giàu lên nhanh chóng trên mọi mặt của cuộc sống.

3 con giáp trong 5 ngày (16 - 20/8) sắp tới sẽ hứng trọn lộc trời, công việc như diều gặp gió, vận tài lộc 'ào ào' đổ vào két - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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