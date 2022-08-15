00h00p (16/8) Sóng gió qua đi, 3 con giáp được Ngọc Hoàng ban lộc, giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 15/08/2022 19:48

Đúng 00h00p (16/8), 3 con giáp này chính thức bước qua giai đoạn sóng gió, thu về tài lộc, dự báo sẽ lên ngôi top trong số các con giáp.

Tuổi Mão 

00h00p (16/8) Thiên Tài hỗ trợ cho tuổi Mão thu hút nhiều tiền bạc trong ngày này nên túi luôn rủng rỉnh. Nhờ sự chăm chỉ, cố gắng suốt thời gian vừa qua, bạn sẽ nhận được mức tiền lương, tiền thưởng xứng đáng, thậm chí vượt quá kỳ vọng.

Mộc - Hỏa tương sinh nên bản mệnh có vận trình tình cảm khởi sắc rõ rệt. Bạn thỏa mãn và trân trọng với hạnh phúc mình đang có. Hơn ai hết, bạn biết điều mình cần là gì, người quan trọng với mình là ai, chỉ cần là đúng người đó thì mọi chuyện đều có thể giải quyết được.

00h00p (16/8) Sóng gió qua đi, 3 con giáp được Ngọc Hoàng ban lộc, giàu sang phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vào 00h00p (16/8), nhờ được cát tinh soi chiếu, thần tài điểm danh nên Dần sẽ có ngày mới với tài lộc dồi dào, tình cảm viên mãn đến ngỡ ngàng. Thế nên, dù gặp trắc trở, khó khăn Dần cũng đừng nản lòng bởi may mắn đang chờ bạn phía trước.

Chỉ cần chớp lấy thời cơ trời cho Dần ắt kiếm được bộn tiền, thức trắng đêm đếm cũng không hết. Công thành danh toại, thu nhập dồi dào, tài vận sung túc nên Dần không cần suy nghĩ chuyện tiền nong, cứ thế mà phất.

00h00p (16/8) Sóng gió qua đi, 3 con giáp được Ngọc Hoàng ban lộc, giàu sang phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân hoạt bát, vui vẻ và luôn lạc quan. Người tuổi này luôn giữ tâm thái tự tin vào dường như không bao giờ phiền muộn. Con giáp này thích mang đến niềm vui cho những người xung quanh bằng những câu nói đùa, những lời động viên hài hước.

Đúng 00h00p (16/8), người tuổi Thân có tài lộc chạm nóc nên công việc ngày càng hanh thông, xuôi thuận. Được quý nhân soi đường, chỉ lối, con giáp này có thêm công việc mới hoặc chí ít cũng là một công việc thời vụ hái ra tài lộc.

Trong chuyện tình cảm, người tuổi Thân ngày càng nhận được sự yêu quý, tôn trọng của nửa kia. Chuyện tình cảm ngọt ngào cũng tạo động lực lớn lao để người tuổi này thành công trong công việc.

00h00p (16/8) Sóng gió qua đi, 3 con giáp được Ngọc Hoàng ban lộc, giàu sang phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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