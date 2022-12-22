3 con giáp thoát khỏi nợ nần đeo bám trong vòng 3 ngày 23, 24, 25/12/2022: Xoay chuyển cục diện, biến họa thành phúc, tha hồ hốt vàng hốt bạc, mua nhà tậu xe là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 22/12/2022 03:37

3 con giáp liên tục trúng số độc đắc, đón loạt tin vui, sự nghiệp phất nhu Rồng ngẩng đầu, may mắn tràn đầy, bản mệnh ngồi trên đống vàng.

 

Tuổi Tuất

Tuất là một trong số những con giáp giàu sang trong thời gian này, người tuổi Tuất hoàn toàn lột xác chính nhờ việc biết tận dụng lợi thế sẵn có của mình. Được cát tinh nhập mệnh, con giáp này dần thoát khỏi vòng kìm kẹp của hung tinh nên dễ dàng cải thiện vận mệnh của mình, nhất là về sự nghiệp và tài lộc. 

Mọi thứ dần chuyển biến theo hướng tích cực, con giáp này có quý nhân phù trợ nên mọi việc diễn ra thuận lợi. Những người làm ăn kinh doanh có thể tiếp cận được với nhiều khách hàng, doanh thu cũng được dự báo là tăng lên đáng kể.

Đây chính là thời điểm tuổi Tuất như con diều no gió, bay cao trên con đường công danh sự nghiệp. Quý nhân của người tuổi Tuất sẽ mang đến tin vui làm ăn, tài lộc từ đó mà cũng dồi dào bất ngờ. 

3 con giáp thoát khỏi nợ nần đeo bám trong vòng 3 ngày 23, 24, 25/12/2022: Xoay chuyển cục diện, biến họa thành phúc, tha hồ hốt vàng hốt bạc, mua nhà tậu xe là chuyện nhỏ - Ảnh 1
Mọi thứ dần chuyển biến theo hướng tích cực, con giáp này có quý nhân phù trợ nên mọi việc diễn ra thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn vốn có khí chất cao quý, trí tuệ thông minh, năng lực xuất chúng, đồng thời lại có trách nhiệm cao nên có được sự tín nhiệm cao. Thời gian này, người tuổi Thìn làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, làm việc gì cũng nhanh chóng thành công.

Những chú Rồng được cát tinh nhập mệnh, quý nhân vây quanh nên làm gì cũng suôn sẻ hơn. May mắn có được sẽ giúp con giáp này dễ dàng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, không phải trải qua quá nhiều khó khăn hay trắc trở.

Được Thần Tài che chở, bản mệnh luôn dễ dàng tìm thấy tài lộc xung quanh mình. Cả Chính Tài và Thiên Tài đều vây quanh, điều đó cho thấy thu nhập của bản mệnh sẽ đến từ nhiều nguồn, cả công việc chính cũng như nghề tay trái, khiến bao người thầm ngưỡng mộ cùng ganh tị.

 

3 con giáp thoát khỏi nợ nần đeo bám trong vòng 3 ngày 23, 24, 25/12/2022: Xoay chuyển cục diện, biến họa thành phúc, tha hồ hốt vàng hốt bạc, mua nhà tậu xe là chuyện nhỏ - Ảnh 2
May mắn có được sẽ giúp con giáp này dễ dàng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, không phải trải qua quá nhiều khó khăn hay trắc trở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tỵ rất hiền lành, dễ hòa đồng, tính cách của con giáp này được nhiều người ngưỡng mộ, Tỵ cũng rất quan tâm đến bạn bè và người thân trong gia đình, quý trọng các mối quan hệ xã hội nên được mọi người quan tâm chăm sóc, có thể ổn định bắt đầu cuộc sống mới.

Tử vi cho biết, nhờ Quý nhân giúp đỡ và Thần Tài soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh. Đây là thời điểm tốt để con giáp này tạo ra tài sản và gia tăng tài sản của mình một cách nhanh chóng.

Thời gian này, người tuổi Tỵ được Quý nhân giúp đỡ nên tài vận vượng hơn thấy rõ. Tài vận của người tuổi này đang trong giai đoạn tăng tiến. Tỵ được Thần Tài ban phát của cải nên làm đâu thắng đó, vận may tới tấp gõ cửa.

3 con giáp thoát khỏi nợ nần đeo bám trong vòng 3 ngày 23, 24, 25/12/2022: Xoay chuyển cục diện, biến họa thành phúc, tha hồ hốt vàng hốt bạc, mua nhà tậu xe là chuyện nhỏ - Ảnh 3
Thời gian này, người tuổi Tỵ được Quý nhân giúp đỡ nên tài vận vượng hơn thấy rõ. Tài vận của người tuổi này đang trong giai đoạn tăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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