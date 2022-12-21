SỔ VÀNG của Thần Tài ghi danh 3 con giáp thoát kiếp nghèo hèn trong 3 ngày 22, 23, 24/12/2022: Liên tục trúng số độc đắc, một bước nhặt vàng, hai bước nhặt bạc, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 17:41

3 con giáp búng tay là có tiền, thoát kiếp nghèo hèn, vươn lên giàu sụ, may mắn trúng số độc đắc, từ giờ trở đi sống dư dả sung túc.

 

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là người biết đầu tư tiền đúng lúc, biết chi tiêu cũng rất biết cách sử dụng đồng tiền của chính mình. Con giáp này luôn biết đầu tư công sức tiền bạc cho các mối quan hệ tốt với mình nên vì thế cũng được nhận lại rất nhiểu bổng lộc, may mắn.

Trong 3 ngày tới, tuổi Hợi sẽ gặp được quý nhân tốt, không những có cơ hội làm giàu, mà họ còn giúp đỡ tuổi Hợi xây dựng sự nghiệp ổn định. Điều cần làm nhất của tuổi Hợi chính là phải luôn chăm chỉ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thời điểm này, hãy đừng lo lắng, tuổi Hợi sẽ là con giáp phát tài nhất.

Tuổi Hợi dù tiêu nhiều nhưng cũng kiếm được không ít, trời sinh vận số cực tốt, có của ăn của để. Đây cũng là con giáp biết đầu tư tiền cho các mối quan hệ nên được bạn bè hết sức quý mến, luôn có quý nhân chủ động "gửi" tiền.

SỔ VÀNG của Thần Tài ghi danh 3 con giáp thoát kiếp nghèo hèn trong 3 ngày 22, 23, 24/12/2022: Liên tục trúng số độc đắc, một bước nhặt vàng, hai bước nhặt bạc, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 1
Tuổi Hợi sẽ gặp được quý nhân tốt, không những có cơ hội làm giàu, mà họ còn giúp đỡ tuổi Hợi xây dựng sự nghiệp ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con giáp tuổi Mùi trời sinh đã có số sung túc, chẳng cần lo tiền bạc, càng tiêu tiền càng có thêm. Thời điểm này, tuổi Mùi hợp với các vị thần may mắn, vì vậy con đường tài vận của họ có dấu hiệu khả quan bất ngờ. Cụ thể, tuổi Mùi sẽ gặp được quý nhân tốt, người này sẽ giúp đỡ họ trong sự nghiệp, giúp họ tìm kiếm được con đường đi đúng đắn.

Người tuổi Mùi rất "chịu chơi", không tiếc tay vung tiền chi tiêu. Người khác nhìn cách Mùi tiêu tiền thì cảm thấy rất lãng phí, tuy nhiên đây là bản mệnh biết cách chi tiêu và quản lý tài chính khá tốt. Con giáp này biết đầu tư tiền đúng lúc, biết tính toán thiệt hơn, biết cách dùng tiền để đẻ ra tiền.

Nhiều người tuổi Mùi sinh ra đã phú quý nên việc tiêu tiền đối với con giáp này là chuyện bình thường, càng tiêu càng kiếm được vì khi đó các mối quan hệ tốt sẽ mở ra, cơ hội làm ăn lớn cũng nhiều hơn. Thường thì tuổi Mùi rất ít khi nghèo vì họ luôn biết cách tự thân vận động.

SỔ VÀNG của Thần Tài ghi danh 3 con giáp thoát kiếp nghèo hèn trong 3 ngày 22, 23, 24/12/2022: Liên tục trúng số độc đắc, một bước nhặt vàng, hai bước nhặt bạc, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 2
Con giáp này biết đầu tư tiền đúng lúc, biết tính toán thiệt hơn, biết cách dùng tiền để đẻ ra tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vốn là người tự lập, thông minh nhanh nhẹn và bản lĩnh tự tin, người mang bản mệnh này sẽ có thêm nhiều quan hệ tốt, có cơ hội gặp gỡ những đối tác làm ăn lớn. Từ đó, công việc của họ ngày càng thăng tiến, kéo theo dòng tài sản bất tận, khiến họ giàu có. Người tuổi Ngọ giỏi tiêu tiền nhưng chẳng sợ nghèo là vì thế.

Nếu biết nắm bắt cơ hội thì cuộc sống của con giáp tuổi Mão phú quý chỉ trong tầm tay. Dự kiến, cuối năm sẽ tạo dựng được khối tài sản to lớn, đủ để sống an nhàn sung túc đến vài năm sau. Nếu không mua được nhà, mua được xe, thì ít nhất cũng có số vốn lớn để đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện tiền đẻ ra tiền, làm giàu chỉ trong một đêm.

Bản mệnh có nhiều mối quan hệ tốt nên tuổi Ngọ luôn phải đầu tư các khoản tiền nhất định vào việc chơi bời hay ăn uống cùng bạn bè, đồng nghiệp. Dù có tốn kém nhưng giá trị mang lại gấp nhiều lần so với số tiền mà tuổi Ngọ bỏ ra đôi khi chính họ cũng không thể ngờ đến. Bỏ ra nhiều nhưng thu lại cũng nhiều, cho nên người tuổi Ngọ giỏi tiêu tiền nhưng chẳng sợ nghèo là vì thế.

SỔ VÀNG của Thần Tài ghi danh 3 con giáp thoát kiếp nghèo hèn trong 3 ngày 22, 23, 24/12/2022: Liên tục trúng số độc đắc, một bước nhặt vàng, hai bước nhặt bạc, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 3
Nếu không mua được nhà, mua được xe, thì ít nhất cũng có số vốn lớn để đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện tiền đẻ ra tiền, làm giàu chỉ trong một đêm - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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