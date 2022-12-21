10 ngày cuối cùng của tháng 12/2022: 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền, xóa sạch vận đen, vận may ồ ạt kéo đến, lên ngôi tỷ phú, đổi đời liên tiếp

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 17:12

3 con giáp tài lộc chất thành núi, giàu có vượt bậc, sự nghiệp và cuộc sống vạn sự như ý, tiền bạc trúng số tiêu hoài không hết.

 

Tuổi Mão

10 ngày cuối cùng của tháng 12, tuổi Mão được thần may mắn ưu ái, tài vận như thủy triểu dâng lên, gặp thêm được những nhân duyên tốt vô cùng, trợ giúp rất nhiều cho đường tài vận. Chính vì thế, dù là nghề tay trái hay nghề tay phải đều có bội thu, phú quý tràn đầy, sự nghiệp thăng tiến.

Trong thời gian này, chim khách tới cửa báo việc vui, tuổi Mão có cơ hội làm giàu, thu lợi lớn, lợi nhỏ. Nếu nắm được cơ duyên lần này, mọi việc đều suôn sẻ thuận lợi. Bên cạnh đó, có lẽ do được tài vận quá tốt, thúc đẩy đường nhân duyên thăng hoa, một bộ phận người tuổi Mão sẽ tìm được một nửa trong định mệnh của mình.

Sự nghiệp của người tuổi Mão có nhiều bước phát triển vượt bậc. Con giáp này biết cách tận dụng các yếu tố thiên thời - địa lợi - nhân hòa để từng bước vươn lên và thành công trong sự nghiệp.

10 ngày cuối cùng của tháng 12/2022: 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền, xóa sạch vận đen, vận may ồ ạt kéo đến, lên ngôi tỷ phú, đổi đời liên tiếp - Ảnh 1
Con giáp này biết cách tận dụng các yếu tố thiên thời - địa lợi - nhân hòa để từng bước vươn lên và thành công trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Vào thời điểm này, tiền bạc của con giáp tuổi Sửu rủng rỉnh, đón vận khí mới, ra đường gặp quý nhân, cuộc đời bước sang một giai đoạn mới hạnh phúc hơn. Có quý nhân phù trợ, vận khí vượng phát, tài lộc dồi dào, dễ được thăng chức, dù là đầu tư hay làm việc thì Sửu cũng sẽ thu được số tiền bất ngờ mỗi lần ra tay. 

Những chú Trâu đang đi đúng hướng trên đà phát triển, vận may rộng mở, luôn tươi cười hạnh phúc, tiền tài vô như nước. Trong công việc, người tuổi Sửu không cần nhờ vả ai khác nữa. Dù là sự nghiệp hay cuộc sống, của cải của bạn cũng được cải thiện đáng kể, thu nhập tăng vọt.

Tài vận của những người cầm tinh con Trâu sẽ may mắn liên tục, do đó tiền bạc tương đối rủng rỉnh. Dù trước đó, con giáp tuổi Sửu có gặp những khó khăn, trở ngại trong công việc. Sửu sẽ được quý nhân giúp đỡ, có thể chuyển bại thành thắng.

10 ngày cuối cùng của tháng 12/2022: 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền, xóa sạch vận đen, vận may ồ ạt kéo đến, lên ngôi tỷ phú, đổi đời liên tiếp - Ảnh 2
Có quý nhân phù trợ, vận khí vượng phát, tài lộc dồi dào, dễ được thăng chức, dù là đầu tư hay làm việc thì Sửu cũng sẽ thu được số tiền bất ngờ mỗi lần ra tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận khí của người tuổi Ngọ sẽ tăng lên bất ngờ. Con giáp này dù có gặp chút khó khăn trong cuộc sống hay công việc cũng sẽ có người giúp đỡ, tương trợ. Tài lộc ùn ùn đổ về nhà, con giáp này làm gì cũng thuận lợi, dẫu có kẻ tiểu nhân ngáng đường cũng sẽ có quý nhân xuất hiện trợ giúp.

Vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ có nhiều biến chuyển tích cực. Phúc tinh sẽ ở bên che chở giúp con giáp này tài vận tăng tiến bất ngờ, thu nhập gia tăng nhanh chóng. Trong thời gian này, công việc của người tuổi Ngọ sẽ tiến triển rất tốt, làm việc thảnh thơi không cần lo lắng nhiều về những biến cố bất ngờ xảy ra. 

Được sao Phúc Tài chiếu rọi, nhờ đó vận may kéo tới, có cơ hội cải biến vận xấu của con giáp tuổi Ngọ, vận thế của tuổi Ngọ tốt hơn rất nhiều, tài vận đại vượng, nhân duyên cũng rất tốt, có nhiều quý nhân sẵn sàng tương trợ, giúp đỡ.

10 ngày cuối cùng của tháng 12/2022: 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền, xóa sạch vận đen, vận may ồ ạt kéo đến, lên ngôi tỷ phú, đổi đời liên tiếp - Ảnh 3
Tài lộc ùn ùn đổ về nhà, con giáp này làm gì cũng thuận lợi, dẫu có kẻ tiểu nhân ngáng đường cũng sẽ có quý nhân xuất hiện trợ giúp - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thần Tài reo chuông gọi tên, sau ngày mai (22/12), 3 con giáp rẽ phải thấy vàng, rẽ trái thấy bạc, gánh lộc về nhà trả sạch nợ, làm đâu thắng đó, phát tài giàu to

Thần Tài reo chuông gọi tên, sau ngày mai (22/12), 3 con giáp rẽ phải thấy vàng, rẽ trái thấy bạc, gánh lộc về nhà trả sạch nợ, làm đâu thắng đó, phát tài giàu to

3 con giáp qua cơn bĩ bực, ngủ êm trên đống tiền, may mắn trăm bề, tiền bạc lên hương, đào hoa chạm đỉnh, làm gì cũng giàu sang, sung túc.

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