3 con giáp tài vận vượng phát nhất từ giờ đến cuối năm, làm đâu là thắng đó, bội thu tiền của, rủng rỉnh bạc vàng, an nhàn sung túc

Được Thực Thần chiếu cố nên từ giờ đến cuối năm Sửu vô cùng may mắn trong việc kinh doanh, buôn bán, nghề tay trái hay làm thêm. Tuổi này có lộc buôn bán, đặc biệt những người kinh doanh ẩm thực, được khách ủng hộ ầm ầm trong ngày này.

Mặt tiền bạc cũng khởi sắc không kém. Sửu có lộc ăn, lộc đi buôn, người nào càng béo, càng tròn trịa thì tiền vào càng nhanh. Sẽ có những kẻ ghen ăn tức ở nói ra nói vào nhưng làm như vậy chỉ giúp bạn khấm khá hơn mà thôi.

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Tử vi từ giờ đến cuối năm của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi vận thế rất thăng hoa

Tình duyên khởi sắc, bạn có thể có một bữa tối dưới ánh nến với người yêu, giữa hai người cần có sự bất ngờ và bí ẩn nhất định thì mới có thể kéo dài mối quan hệ được.

Vận trình sự nghiệp hanh thông, năng lực tương đối vững vàng, hiệu quả công việc đương nhiên nâng cao rất nhiều.

Tài lộc tăng tiến, có nhiều cơ hội làm giàu, nếu biết nắm bắt có thể phát tài cực mạnh vào những ngày cuối năm.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi là con giáp tốt bụng, hay thương người. Họ đồng cảm, sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Người tuổi này luôn tâm niệm đi rồi sẽ đến, cố gắng rồi cũng sẽ thành công.

Con giáp này vượt qua khó khăn nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ và được nhiều người quý trọng. Người tuổi này sống hòa đồng, có nhiều bạn bè nên cũng được quý nhân đưa đường chỉ lối.

Từ giờ đến cuối năm, con giáp tuổi Hợi tài lộc hanh thông, vạn sự như ý. Người tuổi này làm trồng trọt, chăn nuôi sẽ có mùa màng bội thu, thu hái nhiều thành quả.

Trong khi đó, con giáp tuổi này làm kinh doanh cũng có quý nhân phù trợ giúp đỡ về nguồn vốn. Họ làm ăn ngày càng phất phát, ký được nhiều hợp đồng lớn, nhỏ, tạo lại công ăn việc làm cho nhiều người.

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