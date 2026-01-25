3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 26/1/2026

Tâm linh - Tử vi 25/01/2026 11:00

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều cơ hội để bứt phá trong sự nghiệp. Nếu là người làm công ăn lương, bạn tìm ra con đường mới để thể hiện bản thân, khiến mọi người đều phải ngạc nhiên và khâm phục. Ngoài ra, con giáp này may mắn có một túi tiền rủng rỉnh. 

Quý nhân lục hợp chỉ lối dẫn đường nên vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ thăng hoa rực rỡ. Bản mệnh tinh tế cảm nhận được những biến đổi trong tình yêu để có thể nắm bắt được kịp thời. Giữa bạn và nửa kia giờ không chỉ là người yêu mà còn là bạn tâm giao, chẳng chuyện gì là không thể nói với nhau. 

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 26/1/2026 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thần Tài mang đến tin vui tốt lành cho đường công danh, sự nghiệp của người tuổi Thìn. Con giáp này là người dễ thích nghi trong mọi hoàn cảnh, biết cách làm mới bản thân để phù hợp với yêu cầu của thời đại nên rất ít khi bị lúng túng. 

Người độc thân có thể nhận được lời bày tỏ của người mà bạn thầm mến đã lâu. Với người đã lập gia đình, bạn rất hạnh phúc nhận được sự trân trọng của nửa kia. Người ấy luôn chia sẻ, tâm sự với bạn mọi điều trong cuộc sống, đồng thời tôn trọng cảm xúc và suy nghĩ của bạn.

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 26/1/2026 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu được Tam Hợp trợ vận nên mọi chuyện tiến triển suôn sẻ. Với người làm đầu tư, kinh doanh, bạn được giới thiệu cho những khách hàng lớn, đem lại nguồn tiền hứa hẹn trong tương lai. Hãy cố gắng hết sức để thực hiện đúng hợp đồng. Với người làm công ăn lương, bạn gây ấn tượng với cấp trên bởi cách giải quyết công việc nhanh chóng, tháo vát.

Về vận tình duyên, người độc thân trở nên cực kỳ đào hoa. Con giáp này dễ dàng tạo ấn tượng tốt đẹp với người khác phái nhờ những mặt tính cách nổi bật. Bản mệnh nên dành cơ hội cho những người thực lòng với mình. Các cặp đôi có thể tính đến chuyện về chung một nhà sau khi vượt qua những sóng gió này.

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 26/1/2026 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 25/1/2026, rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 25/1/2026, rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 25/1/2026, rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Hiện trường vụ tai nạn ô tô trên quốc lộ lên Đà Lạt, 4 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn ô tô trên quốc lộ lên Đà Lạt, 4 người thương vong

Đời sống 41 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/1-26/7/2026), 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/1-26/7/2026), 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Danh tính ông lão 70 tuổi sát hại 2 mẹ con người tình ở Cà Mau

Danh tính ông lão 70 tuổi sát hại 2 mẹ con người tình ở Cà Mau

Đời sống 52 phút trước
Không chỉ là món ăn vặt trong những dịp lễ Tết, hạt dẻ cười còn rất tốt cho sức khỏe

Không chỉ là món ăn vặt trong những dịp lễ Tết, hạt dẻ cười còn rất tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 4 phút trước
Bố Hiểu Minh mắt rớm lệ, tiết lộ về chấn thương của con trai

Bố Hiểu Minh mắt rớm lệ, tiết lộ về chấn thương của con trai

Tin tức giải trí 1 giờ 9 phút trước
Bà xã Trần Vỹ Đình trải qua phẫu thuật chỉ sau 90 ngày sinh con

Bà xã Trần Vỹ Đình trải qua phẫu thuật chỉ sau 90 ngày sinh con

Sao quốc tế 1 giờ 19 phút trước
3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 26/1/2026

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 26/1/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Ba người tử vong trên đường lúc nửa đêm, ám ảnh hiện trường nơi xảy ra sự việc

Ba người tử vong trên đường lúc nửa đêm, ám ảnh hiện trường nơi xảy ra sự việc

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 26/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 26/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Nữ diễn viên hạng A bị tố là người thứ 3, cử người 'dằn mặt' chính thất

Nữ diễn viên hạng A bị tố là người thứ 3, cử người 'dằn mặt' chính thất

Sao quốc tế 2 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính thanh niên tử vong trước cửa phòng trọ của bạn gái ở TP.HCM

Danh tính thanh niên tử vong trước cửa phòng trọ của bạn gái ở TP.HCM

NÓNG: Thu hồi trên toàn quốc lô thuốc trị thoái hóa khớp không đạt chất lượng

NÓNG: Thu hồi trên toàn quốc lô thuốc trị thoái hóa khớp không đạt chất lượng

TP.HCM: Tai nạn xe máy, cửa ngõ vào trung tâm TP.HCM kẹt xe nghiêm trọng

TP.HCM: Tai nạn xe máy, cửa ngõ vào trung tâm TP.HCM kẹt xe nghiêm trọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/1-26/7/2026), 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/1-26/7/2026), 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 26/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 26/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

3 con giáp được Thần tiên ưu ái, quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ sau ngày 25/1/2026

3 con giáp được Thần tiên ưu ái, quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ sau ngày 25/1/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 25/1/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 25/1/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi ngày mai 26/1 đến hết 31/1, 3 con giáp TẤN TÀI TẤN LỘC, ngủ trên đống vàng, PHÚ QUÝ bạt ngàn, túi tiền căng chặt, giàu to ngất ngưởng

Tử vi ngày mai 26/1 đến hết 31/1, 3 con giáp TẤN TÀI TẤN LỘC, ngủ trên đống vàng, PHÚ QUÝ bạt ngàn, túi tiền căng chặt, giàu to ngất ngưởng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 25/1/2026, túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 25/1/2026, túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ