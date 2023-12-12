Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 13/12/2023 mang lại những tín hiệu tích cực cho sự phát triển nghề nghiệp của tuổi Tý. Việc kết nối với những người có cùng hướng mục tiêu có thể tạo ra những cơ hội hợp tác, giúp thu nhập tăng tiến nhanh chóng và vượt xa những dự định ban đầu.

Đối với những người độc thân, sự chú ý đặc biệt vào ngoại hình có thể là chìa khóa để thu hút và tạo nên ấn tượng tích cực trong mắt người khác. Sự tự tin của bản mệnh đôi khi có thể là yếu tố quyết định giúp nhận được nhiều lời mời quen biết và cơ hội gặp gỡ mới từ những người xung quanh.

Bên cạnh đó, tuổi Tý có một gia đình hòa thuận và ấm cúng. Con giáp này tận hưởng sự ổn định tinh thần từ mối quan hệ gia đình, tạo điều kiện cho việc trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi trở nên đáng mong đợi và dễ chịu.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tương Phá lâm vận nhắc nhở những bạn tuổi Sửu nên cẩn thận với đối thủ làm ăn kẻo người ta đặt điều lật đổ bạn. Ngày này không thích hợp cho việc mở hàng, khai trương hay xuất kho, tính toán sổ sách quan trọng, ký hợp đồng vì khả năng cao bạn sẽ gặp nhiều vấn đề khó xử lý.

May thay nhờ có Chính Tài nên tài lộc của con giáp này vẫn cực ổn. Nhờ thu nhập từ công việc chính đem lại và những khoản tiền thưởng nhỏ mà tinh thần bạn được an ủi nhiều phần, đêm về ngủ yên giấc. Nếu khó khăn trong chuyện làm ăn, sắp tới sẽ có người đến tháo nút thắt cho bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày 13/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần làm cho bản thân vướng mắc trong công việc.

Công việc: Người tuổi Dần vướng phải những công việc, làm việc còn nhiều khó khăn, không đạt kết quả mong đợi.

Tình cảm: Bạn đang vướng phải tình cảm khó chia xa, thường xuyên suy nghĩ tiêu cực.

Tài lộc: Tài lộc đang gặp những vấn đề bất ngờ, cố gắng chủ động tài chính.

Sức khoẻ:.Sức khỏe đang tốt, bạn đang dành thời gian vận động.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.