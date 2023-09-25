3 con giáp đỏ nhất ngày mai, thứ Ba 26/9/2023: Sửu vạn điều hanh thông, Thân cát tinh vây quanh, Mùi tương lai xán lạn

Tử vi ngày 26/9/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu duy trì lối sống lành mạnh, cân bằng cuộc sống.

Tình cảm: Mối quan hệ của bạn sẽ được đánh giá cao bởi sự chân thành và lòng tử tế, cùng tạo ta những hoạt động chung và những khoảnh khắc đáng nhớ.

Công việc: Sự kiên nhẫn và khả năng thích nghi sẽ giúp người tuổi Sửu vượt qua mọi thách thức trong công việc, cố gắng hoàn thiện dự án và tạo ra sự xuất sắc trong mọi công việc mà bạn thực hiện.

Tài lộc: Sự cẩn trọng và sự đa dạng trong việc quản lý tài chính sẽ mang lại sự ổn định cho bạn khi đầu tư vào các cơ hội có tiềm năng và hạn chế những chi tiêu không cần thiết.

Sức khoẻ: Duy trì lối sống lành mạnh là điều quan trọng, bạn cần cố gắng cân bằng tập thể dục đều đặn để duy trì sức khỏe tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Ngay từ cuối tháng 9, tuổi Thân đã có Thần Tài hỗ trợ. Bước sang ngày 26/9, con giáp này tạm biệt những khó khăn trước đó để đón vận may mới. Bản mệnh có những ngày tháng thuận lợi, làm gì cũng thành công, đạt được nhiều thành tựu.

Một số người có cơ hội gặp được các vị tiền bối có kinh nghiệm, người sẽ giúp tuổi Thân tìm được hướng đi tốt hơn cho sự nghiệp.

Tuổi Thân cần chú ý học cách bình tĩnh, không được nóng vội. Dù khó khăn đến mấy, bản mệnh cũng nên kiên trì, nỗ lực. Thành quả thu được sẽ không làm tuổi Thân phải thất vọng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 25/9/2023, tài chính của tuổi Mùi đã cải thiện rõ rệt khi có mục tiêu rõ ràng với những kết quả đáng kể. Con giáp này thuộc típ người biết rõ mình muốn gì và làm thế nào để đạt được thành công trong sự nghiệp.

Ngày mới còn mang lại giây phút ngọt ngào, hạnh phúc của tuổi Mùi với nửa kia của mình. Những thay đổi của bản mệnh trong thời gian vừa qua đã có tác dụng khiến mối quan hệ của hai người trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở vùng thắt lưng, dạ dày, đại tràng.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thân, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.