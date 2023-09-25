Tử vi ngày mai, thứ Ba 26/9/2023 của 12 con giáp: Mão phú quý đến bất ngờ, Hợi thăng tiến trong công việc, Ngọ ngồi mát ăn bát vàng

Tử vi ngày 25/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão phú quý đến bất ngờ.

Tình cảm: Hôm nay, tình cảm của bạn và đối phương được thăng hoa đúng với ý đồ của chính mình.

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão làm việc thuận lợi, việc làm ổn định, không có thay đổi tiêu cực.

Tài lộc: Biết cách kiếm tiền, nhưng không giữ tiền tốt.

Sức khoẻ: Ăn uống khoẻ, không lo đau dạ dày, hạn chế ăn đồ ăn cứng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi thông minh, học hỏi rất nhanh, trí nhớ tốt. Họ cũng là người giao tiếp tốt, có khả năng kết giao bạn bè ở khắp mọi nơi. Bản mệnh còn có trực giác nhạy bén, biết nhìn xa trông rộng và thường đưa ra những phán đoán, quyết định chính xác.

Tuổi Hợi giỏi giang, khiêm nhường, không thích phô trương bản thân. Hỏi giỏi quan sát và quyết đoán. Con giáp này không để bản thân chìm đắm vào những cảm xúc tiêu cực mà luôn cố gắng hướng về phía trước, hướng về tương lai.

Ngày mai (26/9), tuổi Hợi có cát tinh chiếu cố, vận may tăng vọt. Bản mệnh còn được quý nhân phù trợ nên sự nghiệp phát triển vượt bậc. Người làm ăn kinh doanh ký kết được nhiều đơn hàng, có thêm các dự án mới với tiềm năng phát triển lớn. Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng có cơ hội tăng thu nhập nhờ công việc được thực hiện suôn sẻ, đạt hiệu quả cao.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Ba ngày 26/9/2023, công việc của tuổi Ngọ rất tiến triển. Đặc biệt là những người đang chờ đợi tin tức thi cử, xin việc, thăng chức. Những người muốn mở hàng, khai trương nên xem mình hợp tác với tuổi nào thì cát lợi.

Vận tài lộc chủ yếu phất lên nhờ công việc chính, hãy đầu tư cho công việc mình đang làm nhiều hơn nữa. Tuy nhiên đừng vì thế mà vung tay quá trán, cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý nếu không tiền núi cũng có ngày cạn kiệt.

Tiếc là tình cảm lại ảm đạm. Càng bận tâm thì càng phiền não, cái gì qua rồi thì tốt nhất bản mệnh hãy cho nó qua đi, bới móc lại cũng chẳng vui vẻ gì, khổ người khổ ta. Người bi lụy tự chuốc lấy đau thương, bớt bận tâm cõi lòng sẽ thanh thản.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Dần, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!