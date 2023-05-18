3 con giáp nhận hàng loạt các tin vui sau 17h ngày 18/5: có trong tay số tiền khổng lồ, lợi nhuận thu được nhiều hơn những gì bỏ ra

Tâm linh - Tử vi 18/05/2023 08:38

Theo tử vi con giáp, dự đoán sau 17h ngày 18/5 có 3 con giáp làm gì cũng thuận, đổi vận thành đại gia, nhiều người đỏ mắt ghen tị.

Tuổi Hợi

Theo các chuyên gia phong thủy thì trong tuần này mang tới tin vui về công danh, sự nghiệp, cơ hội thăng tiến vù vù. Sau 17h ngày 18/5, dù có khởi đầu không như ý, nhưng kết quả cuối cùng vô cùng lạc quan.

Trong thời điểm này người tuổi Hợi con đường tài vận khởi sắc trông thấy, nhưng thời điểm này vẫn nên hạn chế tham gia các dự án đầu tư mang tính mạo hiểm, kẻo mất mát tiền bạc. Tuổi Hợi nên tập trung hoàn thiện công việc chính, hứa hẹn thu về khoản tiền lương thưởng tăng lên trông thấy.

3 con giáp nhận hàng loạt các tin vui sau 17h ngày 18/5: có trong tay số tiền khổng lồ, lợi nhuận thu được nhiều hơn những gì bỏ ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

 

Người tuổi Thìn là người giỏi giang, năng động và tràn đầy nhiệt huyết. Bạn là người mạnh mẽ, quyết đoán, ngay thẳng chứ không mưu mô, xảo quyệt. Trong công việc, người tuổi Thìn là người nhiệt tình, có trách nhiệm. Sau 17h ngày 18/5, tài vận của con giáp này có nhiều khởi sắc. Bạn được ban phúc cả trong sự nghiệp lẫn tình duyên.

Trong thời điểm này, người tuổi Thìn sẽ nhận được nhiều cơ hội ý nghĩa trong sự nghiệp. Đây có thể là cơ hội học tập nâng cao nghiệp vụ, việc làm mới hoặc mở rộng các mối quan hệ. Biết tận dụng sự may mắn và cơ hội mới, con giáp này sẽ đạt được những thành tựu đáng chú ý.

Thành công trong sự nghiệp nhưng bạn cũng đừng nên tự mãn, hãy kiên trì học hỏi, phấn đầu và nhiều cơ may, thành công sẽ đế với bạn.

3 con giáp nhận hàng loạt các tin vui sau 17h ngày 18/5: có trong tay số tiền khổng lồ, lợi nhuận thu được nhiều hơn những gì bỏ ra - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão là người hiền lành, sống trách nhiệm và luôn thật thà trong mọi điều. Người tuổi Mão phần lớn đều rất điềm đạm làm một người tử tế, đàng hoàng. Trong cuộc sống nhờ sống ngay thẳng, chân thành nên Mão được bề trên thương yêu, quý nhân chiều chuộng nâng đỡ.

Sau 17h ngày 18/5 này, dù làm công hay làm chủ Mão cũng sẽ bội thu bạc tiền. Họ có cơ hội thu hoạch được nhiều của nả đếm mãi không hết, càng về sau thì tuổi Mão càng may mắn phát tài.

Với những người con độc thân đây là cơ hội bạn gặp gỡ nhiều đối tượng khá ổn có thể tiến xa cùng nhau. Với nhưng người có đôi có cặp sẽ viên mãn hạnh phúc.

3 con giáp nhận hàng loạt các tin vui sau 17h ngày 18/5: có trong tay số tiền khổng lồ, lợi nhuận thu được nhiều hơn những gì bỏ ra - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Qua đêm mai (18/5/2023), Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành công không ngờ

Qua đêm mai (18/5/2023), Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành công không ngờ

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành công không ngờ sau ngày 18/5/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới tử vi hàng ngày tử vi

TIN MỚI NHẤT

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 3 giờ 45 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 0 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 4 giờ 15 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 30 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 4 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'