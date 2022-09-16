3 con giáp nào vận đỏ như son, lộc lá đủ đầy, làm nên đại nghiệp như 'rồng cưỡi mây' trong 2 ngày cuối tuần (17/9 -18/9)?

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 12:25

2 ngày cuối tuần, 3 con giáp này đón nhiều tin vui, cả về sự nghiệp và tình duyên đều có nhiều điểm sáng.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ có cơ hội để thăng tiến trong công việc vào đúng 2 ngày cuối tuần. Bạn làm việc chăm chỉ, nghiêm túc, có trách nhiệm nên luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hơn thế nữa mối quan hệ với đồng nghiệp khá hài hòa nên bầu không khí nơi công sở luôn thoải mái chứ không ngột ngạt, căng thẳng. Bên cạnh đó, con giáp này cũng được quý nhân che chở trên vận trình tình duyên của mình. Nếu bản mệnh vẫn chưa tự tìm thấy tình yêu thì sẽ có người thân, bạn bè mai mối, giới thiệu cho đối tượng thích hợp, chỉ cần con giáp này đồng ý thôi là mọi chuyện sẽ nhanh chóng được tiến triển.

3 con giáp nào vận đỏ như son, lộc lá đủ đầy, làm nên đại nghiệp như 'rồng cưỡi mây' trong 2 ngày cuối tuần (17/9 -18/9)? - Ảnh 1
Người tuổi Mùi sẽ có cơ hội để thăng tiến trong công việc vào đúng 2 ngày cuối tuần. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sinh ra đã mang tài trí Trời ban. Bạn rất tốt bụng, thương người, thích giúp đỡ người khác. Hơn nữa, người tuổi này có lòng tự trọng cao. Khi gặp khó khăn, bạn thường tự mình vượt qua chứ ít khi nhờ vả người khác giúp đỡ.

2 ngày cuối tuần, người tuổi Dần được Thần Tài độ mệnh, công việc hanh thông, tài lộc nở rộ. Bạn sẽ được quý nhân giúp đỡ, cất nhắc lên các vị trí cao hơn với phần thưởng tài chính đi kèm. Với sự hỗ trợ của đồng nghiệp và những người có kinh nghiệm, công việc của người tuổi Dần có bước tiến đáng kể. 

Hãy sử dụng một phần tiền của mình để đầu tư kinh doanh. Vì làm việc vất vả bất kể ngày đêm, người tuổi Dần cần chú ý đến việc giữ gìn sức khỏe.

3 con giáp nào vận đỏ như son, lộc lá đủ đầy, làm nên đại nghiệp như 'rồng cưỡi mây' trong 2 ngày cuối tuần (17/9 -18/9)? - Ảnh 2
2 ngày cuối tuần, người tuổi Dần được Thần Tài độ mệnh, công việc hanh thông, tài lộc nở rộ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong 2 ngày cuối tuần, tuổi Thân được Thần Tài nâng đỡ nên có cơ hội phất lên nhanh chóng. Một số khoản đầu tư từ trước đó của tuổi Thân có thể bắt đầu nhận được lợi nhuận. Đây là thời gian bản mệnh có thể tận hưởng thành quả từ công sức lao động của mình.

Người tuổi Thân làm kinh doanh thì trong 2 ngày cuối tuần, bạn sẽ nhận được lời mời hợp tác làm ăn hấp dẫn. Ngoài ra, bạn cũng là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm. 

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng có tiến triển khả quan, không còn những mâu thuẫn, xung đột mà trở nên hạnh phúc, ngọt ngào. Con giáp này nên biết tận dụng thời gian vàng này để hâm nóng chuyện tình cảm lứa đôi, hôn nhân.

3 con giáp nào vận đỏ như son, lộc lá đủ đầy, làm nên đại nghiệp như 'rồng cưỡi mây' trong 2 ngày cuối tuần (17/9 -18/9)? - Ảnh 3
Trong 2 ngày cuối tuần, tuổi Thân được Thần Tài nâng đỡ nên có cơ hội phất lên nhanh chóng. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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