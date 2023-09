3 con giáp làm ít hưởng nhiều, vận đỏ như son, giàu nhất năm Kỷ Hợi 2019

Bước chân vào năm 2019, tài vận của con giáp này sẽ nở rộ như hoa mai mùa xuân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý dù là đàn ông hay phụ nữ đều khôn ngoan, cá tính và có gan làm giàu. Ở họ có sự can trường, tham vọng đổi đời mãnh liệt đến mức mọi nguy khốn, gian truân chỉ là chuyện nhỏ. Chấp nhận chịu khổ, chịu cực để có được thứ mình khát khao. Từng bước khẳng định mình chính là con đường tuy chậm mà chắc giúp sự nghiệp của Tý vững vàng, thành công hơn người.

Bước chân vào năm 2019, tài vận của con giáp này sẽ nở rộ như hoa mai mùa xuân. Họ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng kinh doanh và khiến số tiền mình đang có sinh sôi nảy nở, tiền đẻ ra tiền, chẳng mấy chốc trở thành đại gia.

Đặc biệt, tháng 3 con giáp này sẽ được nhận lộc trời cho, thăng chức tăng lương là chuyện hiển nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Kỷ Hợi 2019 là năm thuộc mệnh tam hợp với người tuổi Mùi nên con giáp này làm đâu thắng đó, may cực may, giàu cực giàu. Dẫu vì sống tình cảm mà vuột mất rất nhiều cơ may, dẫu bị không ít người ganh ghét đố kỵ nhưng Mùi vẫn cứ đường hoàng tiến về phía trước, tự thân lập nghiệp và tạo được tiếng vang.

Năm 2019, Mùi sẽ muốn gì được nấy, công thành danh toại. Đặc biệt, tháng 3 con giáp này sẽ được nhận lộc trời cho, thăng chức tăng lương là chuyện hiển nhiên.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.